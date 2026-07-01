Destruyen huachitúnel en Pachuca, Hidalgo
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PACHUCA, Hgo.- A través del uso de maquinaria pesada, la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo destruyó un túnel clandestino conectado a un poliducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), presuntamente utilizado para la sustracción ilegal de combustible. Además, informó que en lo que va de la actual administración se han detectado 18 túneles, de los cuales cuatro ya fueron inhabilitados.
El titular de la dependencia, Román Bernal Díaz, informó que como parte de las acciones para eliminar riesgos a la población, este día se realizó la destrucción de un túnel ubicado sobre la antigua carretera La Paz, en la colonia Real del Valle, en Pachuca, se encontraba cercano a viviendas.
Destacó que, si bien el sitio no representaba afectaciones a la infraestructura urbana, sí existía preocupación por el riesgo de derrumbe, ya que la entrada permanecía abierta y cubierta por vegetación, lo que podía ocasionar la caída accidental de peatones debido a la escasa visibilidad.
Explicó que la intervención con maquinaria pesada tuvo como objetivo mitigar el peligro en la zona, debido a la posibilidad de un colapso que pusiera en riesgo a las personas que transitan por el lugar, especialmente niños que pudieran ingresar a la excavación.
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El túnel tiene una profundidad aproximada de 2.5 a 3 metros, dimensiones cercanas a 80 por 80 centímetros, paredes reforzadas.
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