Detalla Gobierno de Veracruz conflicto entre dos cárteles que motivó ataque al "Caballo Blanco"

Hugo Gutiérrez, secretario de Seguridad Pública de Veracruz, dijo en entrevista para Radio Fórmula que el ataque al bar "El Caballo Blanco" en el que murieron 29 personas, fue perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

A través de una entrevista, otorgada a Azucena Uresti, Gutiérrez aseguró que la principal línea de investigación del incendio provocado con bombas molotov, apunta a que es un conflicto por narcomenudeo entre los grupos criminales Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas.

Además, reveló que durante un operativo implementado durante la madrugada de este jueves se logró la detención de dos sujetos presuntamente relacionados con el ataque, a quienes se les decomisaron tres armas largas, una corta y material para la fabricación de bombas molotov.

Ambos imputados fueron puestos a disposición de la fiscalía General de la República (FGR), sin embargo, el funcionario aclaró que nincuno de ellos se trata de "La Loca", quien, de acuerdo con testigos, se encontraba en el bar "Caballo Blanco" al momento del ataque.

Las investigaciones indican que Ricardo "N", mejor conocido como "La Loca" está implicado en el caso del bar ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz. Esto porque dos testigos declararon a agentes policiacos que ellos lo vieron cuando consumó el ataque.

"Fíjate que gente que estuvo en el lugar, que salió viva, nos comentan las características de cada persona en eso y en algunos testimonios directos de otras personas que nos pidieron omitir el nombre", declaró.

Sin embargo, el día de ayer, una audiograbación fue filtrada en internet, en la que presuntamente "La Loca" se deslinda del ataque.

"Buenos días. Estaba yo durmiendo y me levanto y me entero que me andan buscando por un homicidio, un atentado que hubo en "El Caballo Blanco" , quiero que sepan que no fui yo, que no fui yo.. y la neta quiero que sepan que me fui de Coatza porque a mi los navales me detuvieron dos veces en el mes pasado, dos veces me detuvieron y me metieron droga y huachicol (...)", se logra escuchar en el audio.

Finalmente, el funcionario comentó que el ataque no es por lo único que persiguen a "La Loca", ya que "sabemos que pertenece al cártel y no es el único delito que ha cometido, ya son varios".

El bar nocturno "El caballo blanco" fue atacado el martes a las 10:00 de la noche hora local, cuando se encontraba repleto de gente, primero con ráfagas de metralletas por individuos que dispararon de forma indiscriminada para después lanzar bombas molotov que causaron la muerte de varias personas.

"El caballo blanco" es un popular bar situado en la localidad de Coatzacoalcos, en la calle Román Martín en la colonia Palma Sola.

Los autores del ataque entraron en el local, que ofrece todo tipo de atracciones para adultos, y dispararon a bocajarro para después incendiar el mobiliario con las denominadas bombas "molotov", conforme a las citadas fuentes.

Mediante un comunicado la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de la entidad informó que, de las personas fallecidas, 8 eran mujeres y 15 hombres hasta ese momento. Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica. La suma actual asciende a 29 fallecidos.