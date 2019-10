Detallan saldo en Culiacán: 8 muertos, 16 heridos y 51 reos evadidos

El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González dio a conocer que durante las balaceras de ayer jueves hubo ocho personas muertas, cinco de ellos, miembros de los grupos delictivos, así como 16 heridos, cinco de ellos oficiales de la Guardia Nacional.

Resaltó que la medida de retirar del operativo al personal que no calculó la reacción, en la que grupos armados dispararon contra el cuartel de la Novena Zona Militar, una zona habitacional militar y retuvieron a un oficial y cuatro elementos de tropa fue para salvaguardar a la población que se vio inmersa en una serie de ataques en la parte noroeste de Culiacán.

OPERATIVO FALLIDO

En el fallido operativo para ejecutar una orden de aprehensión, con fines de extradición de Ovidio Guzmán López, no hubo negociaciones de ningún tipo, lo que sucedió es que se cayó en la improvisación y se actuó de manera precipitada, sin notificar previamente al Gabinete Federal de Seguridad, dijeron autoridades federales y locales en conferencia de prensa.

Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que no hay pactos con los grupos delictivos, puesto que Guzmán López nunca estuvo detenido, se ordenó retirarse al personal militar y de la Guardia Nacional que participó en la acción, esto al suscitarse una cadena de hechos violentos en Culiacán.

Precisó que el error operativo no calculó el tiempo en obtener una orden de cateo, por lo que el personal que intervino fue rodeado por una fuerza superior que los atacó e ingresaron a un domicilio en la zona de Tres Ríos, donde retuvieron a cuatro personas, una de ellas era Ovidio Guzmán López, pero se tuvo que abortar el operativo.