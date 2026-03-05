Detecta señales de violencia en el noviazgo; lanzan kit de prevención

CIUDAD DE

, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- En

, siete de cada 10 mujeres de 15 años o más han sufridopor parte de su: sólo 13.6% acudió a una autoridad o institución, el 32.3% ha vivido violencia (psicológica, física o sexual) durante su trayectoria escolar; los compañeros de clase son los principales agresores.En el marco del mes de la mujer,lanzaron un paquete de herramientas para prevenir la violencia en el noviazgo adolescente, con base en el estudio "Violencia en el noviazgo desde la perspectiva escolar", que identifica a la escuela como un espacio clave donde conductas de control y agresión se normalizan desde edades tempranas.Derivado del estudio, se produjo uny se diseñó un "" con lenguaje accesible para las jóvenes. Elexplica—clasificadas en banderas amarillas, naranjas y rojas— y contiene un test autoadministrable que ayuda a identificar si una relación presenta patrones de violencia."El Botiquín" ofrece unapara buscar ayuda en caso de estar en una relación violenta, que incluye datos de lasque se pueden contactar y; además, orienta sobre cómoa redes de confianza y servicios especializados.Lasque se presentan en elque se puede encontrar enincluyen, entre otras:Sensación persistente deo cambios en el estado de ánimo.gustos u opiniones.Recibiro menosprecio., vigilancias al teléfono y redes sociales; así como exigencias de ubicación en tiempo real.o bajo intoxicación.Difusión o amenaza deo videos íntimos que ponen en riesgo la vida.Si se identifica cualquiera de estas señales, las organizaciones recomiendanla situación y: acercarse a personas de confianza, contactary redes de mujeres eny Colombia, y en caso de emergencia, priorizar la seguridad física inmediata.Lasubrayaron que "no tienes que esperar a 'tener una razón de verdad' para salir de una situación en la que no te sientes bien" y animan a las adolescentes y jóvenes que puedan estar en una relación violenta aa los instintos.En caso de no poder salir, aconsejanen un lugar sin objetos peligrosos,con el agresor y procurarque pueda servir en procesos de denuncia.Señalaron que la seguridad y la vida son; no es necesario "dejarlo en buenos términos". Estas acciones surgen de la historia dey del compromiso de su madre, Ximena, para detectar y prevenir la violencia en el noviazgo y atender a tiempo a quienes la sufren.fue víctima deel 12 de septiembre de 2023 por su exnovio.Las señales estaban presentes pero lasno fueron detectadas a tiempo por su círculo más cercano, susno supieron qué hacer porque no contaban con herramientas para actuar.Las organizaciones reiteraron su compromiso con la prevención en el ámbito escolar mediantecon, protocolos claros y herramientas que posibiliten conversaciones profundas y útiles con estudiantes, para detectar y actuar antes de que la violencia se vuelva irreparable.