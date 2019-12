Detectan 3 transferencias de la Segob de Osorio Chong a empresas ligadas a García Luna: Milenio

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó que en agosto de 2013 comenzaron las transferencias de la Secretaría de Gobernación (Segob) hacia empresas ligadas con Genaro García Luna, así lo reveló hoy el diario Milenio.

De acuerdo con el periódico de circulación nacional, las transferencias de Segob hacia las empresas vinculadas con el ex Secretario de Seguridad se realizaron en tres operaciones distintas; primero, una de 55 millones de pesos, después otra de dos mil 623 millones de pesos y finalmente una de más de siete millones de dólares.

La Unidad de Inteligencia Financiera identificó que la empresa Nunvac Inc. propiedad de los hermanos Weinberg, sirvió a García Luna para triangular un aproximado de tres mil millones de pesos desde el Gobierno hacia las empresas donde fungía como asociado y así, obtener recursos para la compra de una casa en Miami.

Milenio señala que García Luna habría comprado a las compañías de los Weinberg el software Nicetrack, que permite conocer en tiempo real las ubicaciones de personas. Además, logró que el contrato continuara en la siguiente administración de Peña Nieto, donde Miguel Ángel Osorio Chong era el titular de la Secretaría de Gobernación.

Pese a que la semana pasada se indicó que Segob había transferido dos mil millones de pesos en las administraciones de Calderón y Peña Nieto, la investigación deslinda a los funcionarios ocupantes durante el sexenio panista, pues de acuerdo con las investigaciones, las transferencias comenzaron en el sexenio pasado.

De acuerdo a las investigaciones a las que Milenio accedió, las autoridades del país detectaron que García Luna se benefició con su cargo para su propio beneficio; no obstante, en el siguiente sexenio, pudo seguir triangulando recursos.

Gracias a la triangulación de recursos públicos y de la mano de las empresas de los Weinberg, Genaro García Luna pudo irse a vivir a Estados Unidos después del sexenio de Felipe Calderón, rentar y comprar inmuebles en el país vecino, a precios que no empata con su sueldo declarado como servidor público.

Según la investigación a la cual tuvo acceso Milenio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha sugerido que debido a los nexos y rastreo de dinero, la trama de García Luna puede llegar a involucrar el ex Ministro Eduardo Medina Mora.

No obstante, hasta este momento, no existen elementos que vinculen al ex Presidente panista Felipe Calderón, quien insiste en desconocer las acusaciones contra García Luna.

Finalmente, el periódico nacional indica que con estos elementos y el bloqueo de UIF a 11 cuentas bancarias, ésta podría presentar una denuncia contra García Luna ante la Fiscalía General de la República antes de que finalice el año en curso.