Detectan 72 casos de varicela entre migrantes en frontera de México con EEUU

as autoridades de salud del estado mexicano de Chihuahua informaron este viernes de 72 casos de varicela en un centro integrador de migrantes en Ciudad Juárez, en la frontera de México con El Paso, Estados Unidos.



Los casos fueron registrados por el área de epidemiología de la Secretaría de Salud del estado en el Centro de migrantes "Leona Vicario", explicaron las autoridades en un comunicado de prensa divulgado a los medios.



Las personas enfermas, cuyas nacionalidades no fueron detalladas, fueron aisladas de quienes no tienen síntomas con la finalidad de evitar más contagios, aseguró el subdirector de epidemiología, Gumaro Barrios Gallego



"Afortunadamente la enfermedad es benigna, por lo cual la evolución de la misma termina satisfactoriamente para el paciente, por lo cual no se ha tenido que hospitalizar a ninguna persona", indicó el médico en una declaración destacada en el comunicado.



Explicó que 42 casos corresponden al sexo masculino y 30 al femenino. Entre ellos hay un niño menor de un año, 22 de 1 a cuatro años; 41 que tienen de 5 a 14 años y tres adolescentes de 15 a 24 años.



Entre los 72 casos detectados hay cinco adultos enfermos que tienen entre 25 y 44 años de edad, complementó.



A las mujeres embarazadas que están en el Centro, se les ha hecho un diagnóstico clínico para detectar si han tenido contacto con las personas enfermas y para dar un seguimiento puntual hasta el término de su gestación y asegurar que el bebé no presente complicaciones.



Además, como medida preventiva, se han impartido pláticas a los migrantes sobre la importancia de medidas preventivas como lavarse las manos de manera constante, toser o estornudar cubriéndose con la parte interna del codo y evitar el saludo de mano.



Las autoridades mantienen en el centro de migrantes una campaña de vacunación con enfoque central en menores de edad, personas con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión



La varicela es una enfermedad viral fácil de contagiarse en personas que no presentaron la enfermedad en su vida o no han sido vacunados, la cual puede presentarse con fiebre, levantamiento de la piel y erupciones cutáneas que provocan mucha comezón.