Detectan a leona enjaulada en taller mecánico de Ecatepec

Una leona en condiciones de aparente maltrato, que era mantenida en un remolque con jaula en un taller mecánico de Santa María Chiconautla, fue detectada por policías locales.

El gobierno municipal colocó sellos de suspensión en el establecimiento y notificó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que inicie el procedimiento correspondiente.

Acoyani Baroco Bonilla, director del Medio Ambiente y Ecología de Ecatepec, dijo que los oficiales se percataron que el felino estaba dentro de un remolque con jaula en el interior de un taller mecánico, ubicado en esa comunidad de Ecatepec.

"Nos presentemos en el lugar y efectivamente había una leona en condiciones deplorables, no en óptimas condiciones, en un remolque, encerrada. Es un remolque jaula, parecido a los de los circos que usaban antes. Se vio que no tenía medidas de higiene, el hábitat, la jaula llena de huesos, de carne vieja, de excremento, de pelos", refirió.

"Derivado de eso, de las malas condiciones en que la tenían y de que no nos demostraban su legal procedencia en ese momento, se realizó una suspensión, un procedimiento para que no sacaran el remolque. Tanto en el taller como en el remolque se colocaron sellos y se dio vista a Profepa, para que ya ellos hagan sus debidas investigaciones y determinen la legal procedencia del animal", agregó.

El funcionario local narró que la jaula no es aseada con regularidad, pues acumula excrementos y restos de huesos.

Armando Alcántara, jefe del Departamento de Normatividad Ambiental de Ecatepec, informó que posteriormente, el propietario del animal presentó documentos que al parecer acreditan su legal posesión, lo que será verificado por la Delegación Metropolitana del Valle de México de la Profepa.