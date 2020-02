Detectan anomalías en entrega de becas Prospera con Peña Nieto

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías en la entrega de becas Prospera en el último año de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, por lo que señaló que no es posible garantizar la confiabilidad de los apoyos otorgados a estudiantes de bachillerato; además de que se entregaron apoyos en escuelas que no estaban autorizadas para recibirlos.

En el Estado de México, los apoyos se dieron sin contar con la evidencia documental de que se cumplieron los requisitos establecidos en las reglas de operación para el mismo.

En 19 mil 488 casos, de un total de 1.47 millones de becarios apoyados, carecen de alguno de los datos de identificación como nombre y apellidos, identificador único del integrante que recibe el apoyo, clave de la entidad federativa donde se paga al beneficiario, clave de municipio y localidad, importe de los apoyos del integrante, tipo y concepto de apoyo, número de cuenta en la que se depositan los recursos y Clave del Centro de Trabajo en donde estudian los beneficiarios.

Además de que en el padrón, no se incluye la información del CURP. "Por lo que no se garantiza la confiabilidad de la información en ella contenida que permita identificar a las familias y a sus integrantes beneficiarios" detectó la auditoría en su tercer informe de la cuenta pública 2018.

Además, en 14 mil 424 casos no se incluyó el número de Clave de Centro de Trabajo que permitiera verificar que las escuelas en las que están inscritos los becarios están autorizadas para la operación del programa; y se identificó que se efectuaron pagos por 1 millón 464 mil 300 pesos a 174 becarios inscritos en 9 escuelas que no se encuentran en el catálogo antes citado.

Como resultado de esto, la Auditoría Superior de la Federación emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez investigue y sancione a los funcionarios que instruyeron estos pagos.

Además se realizó una visita al Estado de México para verificar la incorporación de familias al padrón de beneficiarios; se encontró que se otorgaron apoyos por mil 339 millones 537 mil 300 pesos a 135 mil 458 familias; y que, en año de elecciones, el Estado de México, de donde es originario el expresidente Peña Nieto, representó el primer lugar en cuanto apoyos pagados a nivel nacional con el 10.5% del total ejercido en 2018.

De los 125 municipios que conforman el Estado de México, Chimalhuacán e Ixtlahuaca de Rayón tuvieron los mayores apoyos a becarios con un monto total de 145 millones 907 mil pesos.

"Al revisar 670 casos se observó que no se incluyó el número de Clave de Centro de Trabajo que permitiera verificar que las escuelas en las que están inscritos los becarios se encuentran incorporadas en el Catálogo Nacional de Centros de Trabajo y, por tanto, autorizadas para la operación del programa de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación".

Además se encontró que en este caso, no se contó con los expedientes de las familias beneficiarias que contengan los requisitos mínimos establecidos en las Reglas de Operación del programa: la identificación de los titulares de las familias, los certificados de inscripción y permanencia escolar, así como la documentación que acredite el cumplimiento de las corresponsabilidades de los becarios.