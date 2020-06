Detectan brote de Covid-19 en Hospital General del ISSSTE de Saltillo

En el Hospital General de Alta Especialidad del ISSSTE en Saltillo se detectó el primer brote de Covid-19 con siete contagiados: tres médicos, tres enfermeras y una trabajadora social, de las áreas donde atienden a pacientes infectados con Coronavirus.

Debido a la psicosis provocada por la pandemia del Covid-19, el hecho trascendió cuando personas que acudieron al nosocomio se asustaron porque estaba cerrado, y pidieron una explicación al respecto.

Raúl Adrián Castillo Vargas, subdelegado del ISSSTE en Coahuila, informó a EL UNIVERSAL que son tres doctores los contagiados; dos del área Covid; tres enfermeras y una trabajadora social. Ninguno está hospitalizado.

Pidió a los derechohabientes no alarmarse por el cierre momentáneo del nosocomio que obedece al traslado de enfermos.

Refirió que un doctor que labora en el Departamento de administración se sintió mal y le hicieron la prueba que dio positivo al virus.

Por lo anterior, examinaron a una docena de trabajadores con los que tuvo contacto que están asintomáticos. El contrajo el coronavirus en la calle porque no tiene contacto con pacientes enfermos.

Desde el 15 de marzo en las clínicas y hospitales del ISSSTE en Coahuila, añadió, aplican todos los protocolos sanitarios al personal y a quienes acuden a la institución.

De los cierres explicó que son momentáneos y solo en una parte del hospital. "Los pasillos tienen que estar despejados mientras trasladan a los enfermos a piso o a tomarles placas de rayos X", subrayó.

Comentó que colocan avisos de cierre para que la gente sepa y se le pide esperar un momento porque, como lo ordena el protocolo sanitario, en los pasillos no debe haber más personas.

Del proceso explicó que los enfermos, son trasladados en una cápsula, sobre una camilla y el personal va debidamente protegido con mascarillas N-95 y caretas, para evitar riesgos.

Los dos médicos y las enfermeras infectados en el área Covid-19 fueron aislados y se encuentran bien.

Cierre por un deceso

En la víspera, detalló, se registró el deceso de una mujer de 72 años de edad y cerraron parcialmente el nosocomio mientras los de la funeraria sacaban el cuerpo. Además hubo dos egresos, eso, quizá, provocó la alarma.

Informó que un doctor que forma parte del cuerpo de Gobierno y participó en una reunión el 17 de junio pasado se sintió mal y le hicieron la prueba que salió positiva.

Hasta ese momento ninguno de sus compañeros presentaba síntomas, y como no atiende pacientes con el virus se dedujo que se infectó fuera de la clínica.

Como medida de precaución se examinó a una docena de compañeros que tuvieron contacto con él, todos están asintomáticos laborando en su oficina, como lo marca el protocolo.

Castillo Vargas informó que desde que inició la emergencia sanitaria en las clínicas y hospitales del ISSSTE en Coahuila han atendido a 148 pacientes y registran 14 defunciones.

En este momento hay 26 internados; Saltillo 13; Torreón 9; San Pedro 2 y Acuña 2. De ellos solo 4 están intubados.