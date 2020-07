Detectan brote de Covid-19 en médicos de Coahuila

Entre el personal de la secretaría de Salud de Coahuila se detectaron 55 contagiados con Covid-19, reportó la dependencia.

Desde que inició la pandemia son los primeros brotes del virus en la institución cabeza del sector salud en este estado, aunque hubo uno o dos casos aislados en el área administrativa.

En las últimas 24 horas Salud, contabiliza 147 nuevos casos y siete decesos. En los cuatro meses, desde que se detectó el primer infectado suma 4 mil 80 contagiados y 185 muertos en Coahuila.

INICIA REPERTURA DE NEGOCIOS

Mientras que, previa autorización de los Subcomités de Salud este día empezó la reapertura de establecimientos diversos con reglas estrictas en higiene y desinfección para "La Nueva Realidad de Coahuila".

En la mayor parte del estado se reabrirán comercio organizado (formal) gradualmente parques, museos, gimnasios, Hoteles, Restaurantes, Restaurantes-Bar y Mercados al Aire libre.

Al igual que Clubes Deportivos, Clubes Privado, albercas y Ceremonias Religiosas.

Como aún no termina la pandemia continúan prohibidos bailes, festejos familiares o con grupos numerosos de amigos, (bodas, bautizos, XV años), eventos masivos, y seguirán cerrados bares, cantinas, cines, teatros y salones de fiestas.

Respecto al más de medio centenar de infectados la secretaría de Salud lo adujo a lo rigurosa aplicación de protocolos que conllevan mayor número de pruebas para saber oportunamente quienes se han infectado de Coronavirus.

Los brotes se registran en Saltillo, Acuña y Sabinas y aunados a tres dados a conocer hace una semana suman 58 casos de profesionales de salud, médicos, enfermeras, epidemiólogos y empleados.

En esos tres municipios del estado el brote más grande que son 28 se dio aquí en Saltillo, en la sede de la Jurisdicción Sanitaria No. 8. En oficinas centrales son 8 más.

Otros 3 en el Centro Estatal del Adulto Mayor, y el Laboratorio Estatal de Salud Pública, también en esta ciudad capital.

Mientras que otros 9 se detectaron en el municipio de Sabinas, en la Región Carbonífera, sede la Jurisdicción Sanitaria No. 3 y 5 más en Acuña, de la Jurisdicción No.2.

Todos los pacientes se encuentran aislados en sus domicilios.

Enseguida se estableció el cerco sanitario requerido y ninguno se encuentra hospitalizado, aseguró la dependencia en un boletín de prensa.

"Todos los pacientes –apuntó-- se encuentran estables, en observación y siguiendo las indicaciones médicas".

Asimismo, indicó que como en todos los casos, la Secretaría ha aplicado las medidas pertinentes tanto en el entorno de su personal como en las áreas laborales.

Dichas acciones (por la ausencia de los infectados) no afectan ni ponen en riesgo la atención y el servicio que presta la dependencia al público, subrayó.

El 25 de junio la dependencia informó que tres empleados, dos de ellos –un hombre y una mujer-del área de Epidemiología y una mujer de oficinas centrales dieron positivo a la prueba.