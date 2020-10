Detectan caso positivo de Covid-19 en albergue de Tabasco

Una menor de edad que estaba en uno de los 92 albergues que se han instalado en Tabasco a consecuencia de las lluvias dio positivo a Covid-19 y tuvo que ser aislada junto a su familia, informó el Instituto Estatal de Protección Civil. La niña es asintomática.

En conferencia de presa, el coordinador del Instituto, Jorge Mier y Terán Suarez, indicó que se detectó un caso sospechoso de Coronavirus en uno de los refugios instalados, por lo que se realizaron pruebas a todas las personas con las que había estado en contacto y aunque sus contactos resultaron negativos, una niña dio positivo. "Se aisló junto con su familia dentro del mismo refugio pero módulos separados. Se le hizo la prueba de Covid; de hecho, ella no era la sospechosa, el sospechoso era un adulto y esta niña dio positivo. Gracias a esta detección que se hizo con el resto de los habitantes de este refugio se detectó que ella era caso positivo, pero no era la sospechosa; la sospechosa era otra persona que resultó negativo", explicó.

Mier y Terán aseguró que, hasta ahora, este ha sido el único caso que se ha registrado en los albergues instalados en el estado durante el fin de semana. Afirmó que la Secretaría de Salud revisa constantemente estos refugios, donde actualmente hay 3 mil 637 personas recibiendo ayuda. Sin embargo, no quiso dar detalles de cuántos integrantes de la familia de la menor diagnosticada fueron aislados.