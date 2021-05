Detectan en Oaxaca dos casos de cepa de Covid de Reino Unido

Dos casos de la cepa de Covid-19 identificada en Reino Unido, que se considera mucho más contagiosa, fueron detectados en San Pedro Mixtepec, uno de los dos municipios en los que se asienta la ciudad turística de Puerto Escondido, por lo que se inició con el proceso de vigilancia epidemiológica en la región Costa, confirmaron a EL UNIVERSAL autoridades de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

De acuerdo con Yuko Nakamura, Jefa de la Unidad de Epidemiología de los SSO informó que los casos de esta nueva cepa identificada como B117 se confirmaron el pasado lunes, luego de que dos turistas extranjeros se hicieron la prueba de Covid en un laboratorio privado, como un requisito para regresar a su país de origen. La especialista explica que la detección de estos casos se logró porque a nivel nacional se realizan de manera permanente tanto procesos de vigilancia epidemiológica como de vigilancia virológica genómica, en los que se secuencia un porcentaje de las muestras que se toman en los estados y se envían al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

Tras realizar la secuenciación de las muestras, de detectarse algún hallazgo, este se informa a los estados. Yuko Nakamura señala que luego de realizarse las secuenciaciones del último mes, el día lunes les informaron de estos dos casos de Covid-19 que corresponden a la cepa británica y que corresponden a muestras tomadas a principios del mes de abril, es decir, en Semana Santa. "El día lunes nos informaron de estos dos casos. Monitoreamos donde se toman las muestras y correspondían a las de dos extranjeros que estuvieron en nuestro estado, en Puerto Escondido, a principios de abril, en las vacaciones de Semana Santa", explica.

Tras detectarse los casos y tener conocimiento de la presencia de esta cepa en visitantes, las autoridades sanitarias de Oaxaca activaron la vigilancia epidemiológica en la región Costa, para determinar si se presentaba transmisión comunitaria de esta variante del virus, misma que puede identificarse si hay un aumento de casos. "Cuando detectamos los positivos notificamos a la Jurisdicción Sanitaria número 4 costa, que activó a su vez los protocolos con sanidad internacional", agrega.

La funcionaria de los SSO detalla que según marcan los protocolos, se visitó el laboratorio particular de donde salieron las muestras y se recabaron los datos completos de estas personas. Fue así que se determinó que se trataba de visitantes extranjeros que se mantienen en aislamiento y se les prohibió viajar por al menos 10 días; además, se determinó el número de personas con quienes tuvieron contacto.

A partir de la llegada de esta nueva cepa al estado, Nakamura indica que todos los nuevos casos confirmados en la región serán analizados mediante la secuenciación genómica, para descartar que se trate de la cepa británica. "Esta cepa se conoce por una mayor transmisión, pero con que nosotros mantengamos las medidas sanitarias, como lavado de manos y sana distancia, no hay mayor riesgo pues no tiene un mayor porcentaje de mortalidad", indica la especialista.

No obstante, la Jefa de la Unidad de Epidemiología de los SSO señala que por disposiciones federales la vigilancia genómica es permanente y se continuará analizando un porcentaje de muestras, que variará en función de color del semáforo de riesgo; mientras que cuando se trata de muestras de extranjeros, turistas o migrantes, se analiza la totalidad. Aunque la experta señala que ya pasó un mes desde que los visitantes extranjeros con esta cepa estuvieron en Oaxaca, por lo que podría descartarse que se haya dado la transmisión comunitaria, la vigilancia se mantendrá para verificar que no se haya quedado en el territorio estatal como ha pasado con otras, como la identificada con el número 427, que se detectó mayoritariamente en California, Estados Unidos, pero que también ya tiene presencia en Oaxaca.

Hasta el momento, los Servicios de Salud de Oaxaca han notificado que al día de ayer en la entidad se superan los 46 mil 114 casos confirmados de Covid-19, mientras que los decesos suman 3 mil 507, la mayoría de la cepa 519, que es la más extendida en el país.