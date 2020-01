Detectan otro tumor a Ximena, niña con cáncer en los ojos

A Ximena, la niña de ahora tres años de edad, quien nació con cáncer en los ojos -retinoblastoma bilateral- le detectaron uno nuevo, muy cercano al iris, por lo que necesita ser intervenida cuanto antes para evitar que quede ciega y que el tumor se extienda a su cerebro.

Sus padres, comerciantes que viven en Nezahualcóyotl, iniciaron una campaña para recaudar casi 400 mil pesos que se requieren para cubrir los gastos médicos en una clínica privada, pues en ninguna institución pública realizan las operaciones que necesita para salvar su vida.

En noviembre pasado, la pequeña fue sometida a unos estudios que revelaron que los ocho tumores cancerígenos que tenía en la cabeza se habían calcificado; estaban inactivos por las quimioterapias intraarteriales que le que realizaron en instituciones médicas particulares.

Esas noticias causaron alegría a sus padres porque pensaron que el mal que padecía Ximena había desaparecido de su cuerpo, debido a las diversas intervenciones quirúrgicas que ha recibido a su corta edad.

"Ahora Ximenita cada dos meses irá a chequeo bajo anestesia, ya no cada mes y si sigue así de bien su entrada al quirófano sería cada seis meses, hasta que cumpla los seis años sin despertar los tumores, eso quiere decir que está curada", contó el 18 de noviembre Selene, madre de la menor.

El lunes pasado entró a quirófano y los especialistas que la atienden encontraron un nuevo tumor pegado al iris, al lado de la retina, que podría ocasionar la pérdida de su ojo y que el cáncer se expandiera al cerebro.

"Ya estaba mejorando, incluso ya empezaba a hablar, aprendió los números, los colores", contó Selene. Hace varios meses le quitaron uno de sus ojos porque había sido invadido por el cáncer.

El retinoblastoma bilateral es un tipo de cáncer ocular que afecta los tejidos de la retina haciendo que crezcan tumores. Esto ocurre cuando las células nerviosas crecen de forma descontrolada y provocan que el ojo no se pueda comunicar con el cerebro.

Esta enfermedad tiene una incidencia de uno por cada 15 mil nacidos vivos y con mayor frecuencia afecta a los niños, explicó el DIF de Nezahualcóyotl, quien le brindó ayuda a Ximena.

La recomendación del hemato oncólogo pediatra que la atiende es someterla cuanto antes a dos o tres sesiones de quimioterapia intra arterial con el uso de melfalán y topotecan, medicamentos para tratamientos cancerígenos.

Cada intervención tiene un precio de 168 mil pesos, según la cotización que les dio el especialista, por lo que la familia de la niña está desesperada para conseguir el dinero, pues están contra reloj debido a que el cáncer puede llegar al cerebro de Ximena en horas o días si no es ingresada al quirófano.

Para las operaciones anteriores, los seres queridos, amigos, vecinos y el DIF de Nezahualcóyotl han realizado colectas, rifas, tardeadas, boteo para juntar el dinero que cubra los gastos médicos para salvar la vida de la pequeña.

También han recibido donaciones de cibernautas de todo el país que se han sumado a la lucha por la sobrevivencia de Ximena. En esta ocasión claman la ayuda de todos los que puedan aportar para lograr que la niña gane esta batalla.