Detención de Cienfuegos, muestra la importancia de consulta para juicio a exmandatarios: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que la detención del general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ayuda a comprender la importancia de la consulta para enjuiciar a exmandatarios.

"Imagínense si hubiesen desechado la consulta y se da este caso de ayer. ¿Cómo queda la Corte? Hecha añicos", refirió el Presidente y pidió recapacitar a quienes dijeron que era "un absurdo" la consulta, además que ofrezcan disculpas.

Apuntó que con las modificaciones hechas por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la pregunta de la consulta, se está dando oportunidad a la gente de expresarse y de participar sin violar derechos humanos.

"Que los que resulten involucrados, en el caso de que la gente diga que se inicien estos proceso de investigación, tengan probabilidad de defenderse, pero que no haya impunidad", señaló.

Refirió que la renuncia del ministro en retiro, Eduardo Medina Mora no se ha tomado en cuenta.

"Hay otro caso también importante que no se tomó en cuenta y que tiene que ver con el cuidado de las instituciones; la renuncia del ministro Medina Mora, porque con todo esto, y asuntos que están pendientes, él fue procurador, cuando lo de Rápido y Furioso.

"Todas esas investigaciones están abiertas. Imagínense, un ministro envuelto en proceso como los de ayer o indiciado por procesos como los de ayer ¡cómo queda la institución!

"Fue muy buena la decisión que tomaron de que se retira y no está declarado culpable, sino actúa con prudencia, se cuida la institución; el Poder Judicial, la Suprema Corte. Esa es la manera de renovar la vida pública del país", apuntó López Obrador.