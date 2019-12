Detención del feminicida de Toluca me deja tranquila, dice activista que ayudó a su captura

TOLUCA, Méx. (EL UNIVERSAL).- Frida Guerrera, activista en defensa de mujeres en el Estado de México, se siente "tranquila" con la detención de Óscar "N", el presunto feminicida serial de Villa Santin, ella fue una pieza clave para la detención del presunto asesino.



En entrevista para El Universal, platicó que por tres semanas sostuvo comunicación vía redes sociales con el presunto homicida, pues tras la publicación de una columna periodística donde minimizó las facultades intelectuales del sujeto, entonces prófugo de la justicia, este se puso en contacto con ella para darle detalles sobre sus crímenes.

La también periodista acudió a Villa Santin, en Toluca, a finales de octubre, enseguida que trascendió la noticia sobre una casa donde la Fiscalía de Justicia mexiquense halló el cuerpo sin vida de Jessica "N", una posible víctima de este hombre de 28 años de edad, la única confirmada e identificada por la autoridad judicial.

Frida Guerrera se puso en comunicación con los padres de la chica encontrada asfixiada en el baño y, desde entonces "de manera no premeditada" junto con la Fiscalía participó para dar con el paradero del probable asesino.

"No me dijo nunca por qué lo hizo. Me platicó que fueron cuatro mujeres y dos hombres a quienes mató. El primer crimen que cometió fue el de su papá en el 2006, volvió a matar hasta el 2012 cuando comenzó a asesinar mujeres", indicó la activista.