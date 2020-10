"Detención del general y García Luna, decadencia del neoliberalismo", dice López Obrador

Al advertir que no se les debe de sentenciar antes de que se demuestren las acusaciones por narcotráfico, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las detenciones en Estados Unidos de Genaro García Luna y del general Salvador Cienfuegos, son representativas para demostrar la profundidad de la crisis y decadencia que dejó la política neoliberal en México.

Al presentar en la presa "Peñitas" el nuevo modelo de manejos de presas para evitar inundaciones en Tabasco, el titular del Ejecutivo federal señaló que esta política económica dejó muchos damnificados porque se empobreció a nuestro país, pues, acusó, solo se favoreció a una minoría rapaz, por lo que México no avanzó.

"Privatizar fue la política que predominó durante 36 años, y causó muchos estragos, afectó mucho. Hay muchos damnificados por esa política, que empobreció a nuestro pueblo. Se favoreció solo a una minoría rapaz y México no avanzó. Ahora que se está iniciando un proceso democrático que está en marcha la cuarta transformación, están quedando de manifiesto todos estos agravios que se fueron llevando a cabo en contra del pueblo y de la nación.

"Imagínense, un secretario de Seguridad Pública preso en Estados Unidos, acusado de vínculos con el narcotráfico, y hace unos días detenido también el que fue secretario de la Defensa Nacional, acusado por lo mimo. Desde luego, en ningún caso hay que sentenciarles antes de que se les demuestre su culpabilidad, pero esto es lo suficientemente representativo para demostrar la profundidad de la crisis de México, la decadencia de México que produjo la política neoliberal y el predomino del dinero".

Acompañado de los gobernadores de Chiapas y Tabasco, Rutilio Escandón y Adán Augusto López, respectivamente, el mandatario señaló que "afortunadamente" y en forma ejemplar "porque el pueblo supo decir basta" y ha iniciado en México un proceso de transformación.