Detención del K9 desata bloqueos

Reynosa, Tamps.- La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó sobre la detención de un "objetivo prioritario" y presunto integrante de un grupo delictivo con presencia en la región, quien fue identificado como Alexander "N".

La detención del capo desató bloqueos, balaceras, robo y quema de vehículos, así como ataques a cámaras de videovigilancia durante la madrugada de este lunes, en diferentes puntos de la ciudad.

La situación de riesgo dio inicio con balaceras en diversos sectores de la ciudad, que tenían como objetivo la destrucción de varias cámaras de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C5).

Posteriormente, hombres armados bloquearon la ciudad colocando neumáticos incendiados, ponchallantas y vehículos particulares los cuales fueron robados a sus dueños.

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Estos hechos violentos mantuvieron cerradas importantes arterias viales de la ciudad, como el bulevar Hidalgo, que conecta con la carretera a Monterrey; el bulevar Morelos, que es salida a Río Bravo, Matamoros y Ciudad Victoria, así como la carretera Ribereña, que conecta con Nuevo Laredo.

Según las autoridades de Tamaulipas, el saldo de los hechos violentos fue de ocho bloqueos en distintos puntos de los municipios de Reynosa, Gustavo Díaz Ordaz y Miguel Alemán, y actos de vandalización en 10 sitios donde se encontraban cámaras de videovigilancia, que fueron destruidas mediante detonaciones de arma de fuego.

La Vocería informó que autoridades federales y estatales lograron la detención en de Alexander "N" mediante la ejecución de una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Vicente Guerrero, en la ciudad de Reynosa, en la que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Policía Federal Ministerial (AIC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas así como la Secretaría de Seguridad Pública estatal, se informó en un comunicado.

También se logró el aseguramiento del inmueble, así como de un arma larga calibre 7.62x39 mm, cartuchos de diversos calibres, cargadores, equipo táctico, cuatro vehículos, un teléfono celular y diversa documentación.

Se dio a conocer que el detenido y lo asegurado serían puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Reynosa, para las diligencias correspondientes.