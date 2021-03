Detenidas, 10 personas por caso Langford-LeBarón: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se ha detenido a 10 personas, presuntamente responsables del asesinato de tres mujeres y seis niños de las familias Langford-LeBarón, en Bavispe, Sonora.

"En el crimen a las mujeres, niños y niñas en Bavispe, se investigó y hay más de 10 detenidos, responsables", dijo el mandatario.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que se trabaja y se avanza en recuperar la paz y la seguridad en Sonora.

"En Sonora, en los dos años cuatro meses del gobierno, ahora tenemos 2 mil 500 elementos de la Guardia Nacional, que antes no había. Tenemos en Sonora seis instalaciones de la Guardia nacional entonces si hemos avanzado".

El mandatario recordó que su gobierno ha construido cuarteles la Guardia Nacional en Bavispe, Moctezuma, San Luis Río Colorado, Caborca, Cajeme, Nogales, Hermosillo, Pitiquito y están en construcción dos más en Navojoa y Guaymas.

"Esto se hizo en año y medio, los elementos 2 mil 665 de la Guardia Nacional, si se está avanzando, desde luego hay problemas y tenemos que seguir adelante, y no solo eso, lo que estamos haciendo con los pueblos Yaquis no se hacía desde hace mucho tiempo. Sigue habiendo delitos y estamos trabajando, es un proceso".