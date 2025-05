Detenidos 17 Presuntos Integrantes del Grupo Criminal X en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Un juez de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa contra 17 presuntos integrantes, entre ellos dos menores, de la célula delictiva "X" asentada al oriente de Michoacán, por los delitos de portación de armas, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con la agravante de grupo armado.

En audiencia inicial, el Ministerio Público Federal aportó los datos de pruebas suficientes para que el juez, con residencia en el Centro de Justicia Penal Federal en Morelia, procesara Abraham "C", Emanuel "C", Diego "F", Leonardo "R", César "U", Agustín "C", Francisco "A", Steven "R", Juan "P", José "R", Manuel "V", Víctor "C", José "C", Jovanny "R", Jorge "H", quienes presuntamente pertenecen a dicho grupo criminal que tiene presencia en los municipios ubicados al oriente de la capital michoacana.

Durante la diligencia, informó la Fiscalía General de la República (FGR), el juez otorgó al Ministerio Público Federal un plazo de tres meses de investigación complementaria y determinó internamiento preventivo para los dos menores de edad.

Derivado de trabajos del Gabinete de Seguridad del gobierno de México, elementos del Ejército, Guardia Nacional y de la Policía Estatal de Michoacán detuvieron en días pasados a los integrantes del grupo delictivo en las inmediaciones de la localidad de José María Morelos, en el municipio de Zinapécuaro, en posesión de 14 armas largas con cargadores, cartuchos útiles, granadas, equipo táctico, entre otros objetos del delito.

