Determina TEPJF sanciones a Jaime Bonilla por dichos en campaña

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio vista al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) sobre expresiones emitidas por Jaime Bonilla Valdez, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Baja California, mismas que podrían constituir actos discriminatorios.

Por mayoría los magistrados confirmaron la sentencia del Tribunal Electoral local respecto a que no correspondía iniciar una investigación pues la conducta denunciada no es una infracción electoral, y por tanto, se determinó dar vista al Conapred para que analice el caso y determine lo que corresponda.

La denuncia presentada en abril por el Partido Acción Nacional (PAN) se originó de la frase en la que, al hablar de la inseguridad en el estado, Bonilla comparó deficiencias del gobierno local panista con conductas propias del autismo.

"El problema de la inseguridad que tenemos es también una especie de autismo que tiene el Gobernador [Vega de Lamadrid] hacia los temas de inseguridad, no quiere saber, no los ve, no los oye", señaló el abanderado, lo que según el PAN es un acto de discriminación.

Las expresiones del candidato fueron hacia la autoridad —el gobernador— y no hacia otro contendiente, por lo que ésta no es materia electoral. En caso contrario las autoridades si estarían obligadas a proteger el proceso electoral y la equidad; pero para sancionar la conducta denunciada —discriminación— la autoridad es la Conapred, explicó el magistrado Indalfer Infante Gonzáles.