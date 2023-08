Detiene INM en mega operativo a 265 migrantes en Oaxaca

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 5 (EL UNIVERSAL).- En un mega operativo con dos acciones de verificación realizadas en la ciudad de Oaxaca, el Instituto Nacional de Migración (INM), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado, detuvo con fines de deportación a 265 migrantes.

El INM aseguró que los extranjeros eran transportados en "condiciones de hacinamiento y con grave riesgo para su vida".

Los dos vehículos tipo Torton fueron detectados en la capital oaxaqueña y al realizar la revisión correspondiente, se encontró a las personas extranjeras que no pudieron acreditar su estancia legal en el territorio nacional, entre las que viajaban 191 núcleos familiares, 26 menores no acompañados y 48 adultos solos.

En la primera acción, Agentes Federales de Migración del INM y de la SSPC localizaron un vehículo tipo Torton sobre la Rivera del Río Atoyac, frente al Instituto Tecnológico de Oaxaca, en el cual se encontraban 118 personas extranjeras en condiciones de hacinamiento, sin agua ni alimentos.

Luego de revisar sus documentos, se contabilizaron 77 núcleos familiares procedentes de Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras, así como 14 menores no acompañados y 27 adultos solos.

Las dos personas de nacionalidad mexicana que transportaban a los migrantes extranjeros, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes junto con el vehículo de carga.

La segunda acción se realizó en el Periférico, a la altura del Parque del Amor, en la capital oaxaqueña, en donde se ubicó un camión Torton. Al marcarle el alto al conductor, se procedió a la revisión del vehículo en el que se encontraban hacinados 147 migrantes extranjeros, mismos que no pudieron acreditar su estancia legal en México.

En esta unidad se contabilizaron 114 núcleos familiares de nacionalidad hondureña, guatemalteca y salvadoreña; 12 menores de edad no acompañados y 21 adultos solos. Pese a las condiciones insalubres y de inseguridad en que eran transportados los extranjeros, todos se encuentran en buenas condiciones de salud.

Los núcleos familiares y los menores fueron llevados a albergues habilitados en donde el INM les proporciona servicios de salud, agua y alimentos, así como todo lo necesario para garantizarles una estancia segura mientras se realizan los trámites migratorios correspondientes.

En esta acción dos mexicanos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes junto con el vehículo de carga.