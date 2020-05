Detienen a 12 jóvenes que golpeaban a personas por no acatar cuarentena en Cuautla

Elementos de la Policía de Morelos, adscritos al municipio de Cuautla, detuvieron a unos 12 jóvenes que con cables y cinturones en mano persiguieron y golpearon a las personas que caminaban por la plaza, con el propósito de obligarlos a quedarse en su casa y detener elnúmero de contagios por coronavirus Covid-19 .

Los muchachos, presuntamente relacionados con grupos anarquistas, corrieron tras los transeúntes y, de acuerdo con testigos, y mientras los perseguían para golpearlos les gritaban que se fueran a sus casas.

La agresión ocurrió la tarde-noche del miércoles de cuyos hechos fue enterada la Policía Morelos y acudió de inmediato a la plaza ´José María Morelos y Pavón´, para detener a los jóvenes

La acción de los supuestos anarquistas se registró después que la Secretaría de Salud divulgó nuevos casos de contagio en Cuautla, así como la muerte de un médico.

En datos generales se informó que Morelos tiene 623 casos confirmados de coronavirus Covid-19, 651 fueron descartados pero hay 259 como sospechoso en tanto que el número de muertos subió a 77.

El Secretario de Educación, Marco Antonio Cantú Cuevas, informó que los nuevos pacientes son 24 mujeres de los municipios de Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Coatetelco, Temixco, Tlaquiltenango, Xochitepec y Ecatzingo, localidad del Estado de México; de las cuales nueve se encuentran en aislamiento domiciliario, nueve hospitalizadas con estado de salud grave, cinco como no grave y una falleció.

También hay 39 hombres de Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Miacatlán, Puente de Ixtla, Temixco, Tepalcingo, Tepoztlán, Tlaltizapán, Xochitepec, Yautepec y Ecatzingo, localidad del Estado de México; de los cuales 18 mantienen aislamiento domiciliario, 12 están hospitalizados reportados como graves y nueve como no grave.

En tanto, las nuevas defunciones se registraron en tres varones de los municipios de Cuautla y Ayala que presentaban comorbilidades como obesidad, diabetes mellitus e hipertensión arterial, así como en tres femeninas de Cuernavaca, Emiliano Zapata y Huehuetla, localidad del estado de Puebla, que padecían Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), insuficiencia renal crónica y parálisis cerebral infantil.

Marco Cantú detalló que de los 623 casos confirmados, 9 por ciento ya están recuperados, 36 están en aislamiento domiciliario, otro 43 en hospitalización, mientras que un 12 por ciento lamentablemente ha fallecido.

Por otro lado en San Miguel de Allende, Guanajuato, dos personas fueron remitidas a los separos por violar las disposiciones del Bando Municipal que mandata el uso obligatorio del cubrebocas en esta turística ciudad, en la que se sanciona la falta con 36 horas de arresto o el pago de una multa superior a los 8 mil 600 pesos.

Uno de los infractores conducía un automóvil sin cubrirse la boca, otro transitaba por la calle sin la protección establecida como medida sanitaria.

Hace siete días, el Ayuntamiento emitió la norma que obliga el uso de cubrebocas en cualquier espacio de concurrencia esencial como transporte, vía pública, mercados públicos, supermercados, tiendas de autoservicio, de conveniencia, instituciones bancarias o financieras.

Este miércoles al mediodía, elementos de seguridad detuvieron a un hombre en la calle Ancha de San Antonio por circular en vía pública sin usar cubrebocas, a quien le indicaron acatar el reglamento.

Pese al exhortó, la persona "adoptó una actitud negativa y rechazó las indicaciones; por este motivo, fue detenido y trasladado a Separos preventivos", informó la autoridad municipal.

La noche del lunes pasado, elementos de Tránsito marcaron el alto a los pasajeros de una camioneta Ford que circulaba en el Centro Histórico, por no respetar la medida, "tras la amonestación con apercibimiento, el conductor hizo caso omiso y reflejó un comportamiento renuente, por lo que tuvo que ser detenido y asegurado junto con el vehículo que manejaba".

El Gobierno Municipal señaló que el objetivo de estas recomendaciones es prevenir y evitar la propagación del Covid-19.