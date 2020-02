Detienen a 31 migrantes centroamericanos en Yucatán

La Guardia Nacional en Yucatán ha logrado la detención de 31 migrantes tanto en el aeropuerto internacional de Mérida como en las estaciones de camiones y la mayoría son de países centroamericanos, y originarios de Cuba. La detención de migrantes ilegales en Yucatán continuará como parte de la labor que realiza la Guardia Nacional en coordinación el Instituto Nacional de Migración (INM).

Fue el comandante de la corporación en el estado, (GN), Francisco Díaz González, quien informó que varias personas han sido detenidas por incumplir las normas migratorias, sobre todo, al no contar con una estancia formal en el país. Sostuvo que en apoyo al INM, se han efectuado detenciones en diversos puntos de la ciudad, como el aeropuerto y terminales de autobuses.

"Teníamos hasta el día de ayer 31 migrantes detenidos, principalmente en los aeropuertos y en las estaciones de pasajes", explicó. Los detenidos se remiten a las instalaciones de migración y migración es la que se encarga de hacer la documentación para enviarlos a su país. La mayoría de las personas detenidas son colombianos, y también se han asegurado mujeres originarias de Cuba y Centroamericanos", subrayó.

Díaz González expuso que la situación, en cuanto a las detenciones de migrantes ilegales, se encuentra considerada como "dentro de lo normal" para el estado. "Más o menos es la estadística que se llevaba el año pasado, de 20 ó 30 personas, no ha variado mucho", explicó.

A la vez informó que continuará el reclutamiento de elementos en Yucatán para formar parte de la Guardia Nacional, aunque señaló que en el Estado no se incrementará la cifra de efectivos por lo que esta se mantendrá en 700 en total que ya están trabajando en diversos puntos de la entidad.