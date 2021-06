Detienen a cercano al exgobernador César Duarte por fraudes millonarios

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer la detención de Jaime Galván Guerrero, quien fuera cercano al exgobernador de Chihuahua, Cesar Duarte.

El imputado es acusado de fraude que recientemente cometió en Quintana Roo y además era investigado por defraudar a los gobiernos de Chihuahua y Oaxaca en administraciones pasadas.

Señalado por corrupción

Galván Guerrero es investigado por el gobierno de Chihuahua por, posiblemente, formar parte de actos de corrupción durante la administración de César Duarte. Actualmente tiene denuncias y carpetas abiertas en diversas fiscalías, una de ellas por fraude en la de Quintana Roo, institución que solicitó la colaboración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La investigación realizada en Quintana Roo señala que tuvo conocimiento sobre un préstamo a la empresa Beratung Avanzada S.A. de C.V., para realizar un proyecto que no se cumplió y el hoy imputado Jaime Galván Guerrero era el obligado solidario o aval, por lo que se inició la carpeta de investigación correspondiente.

Vínculo con gobiernos

El originario de Delicias, Chihuahua, Jaime Galván Guerrero es un empresario que ha sido cuestionado por el origen de sus ingresos y sus vínculos con las administraciones de los gobiernos de Chihuahua entre 2010 y 2016 y de Oaxaca, entre 2017 y 2019. De acuerdo con una indagatoria realizada en EUA, entre 2002 y 2008, como empresario extranjero, se asoció con la empresa exportadora Valcomar, con sede en El Paso, Texas.

A Galván se le acusó de cometer un fraude de por lo menos 4 millones de dólares en contra del Export-Import Bank, una agencia estadounidense dedicada a apoyar y estimular las exportaciones norteamericanas. Galván posiblemente proporcionó información falsa para obtener créditos en la compra de maquinaria pesada a proveedores de Estados Unidos, dinero que no fue invertido en la Unión Americana.

El 17 de junio de 2010 el empresario fue arrestado en Las Vegas, Nevada, tras ser acusado en El Paso, Texas por fraude y conspiración.

De acuerdo con dicha investigación se estableció que: "Fue el propósito y objeto de la conspiración, enriquecerse ilícitamente mediante la presentación de información falsa y fraudulenta a la Ex-Im Bank a través de los bancos acreedores, para obtener los préstamos garantizados o asegurados por el Ex-Im Bank y apropiarse indebidamente de los fondos del préstamo para sí mismos".

Galván, quien admitió su responsabilidad, fue declarado culpable, obligado a reparar el daño y a cumplir cinco años en libertad condicional debiendo presentarse a firmar cada mes durante ese lapso.

Vínculos con César Duarte

Vínculos con el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, han sido denunciados en diversas ocasiones. En 2010 durante su campaña a la gubernatura, Duarte reconoció haber utilizado un avión del empresario, razón por la cual el Partido Acción Nacional exigió que el candidato explicara su relación.

En junio de 2012 ese vínculo fue expuesto luego de que Jaime Galván fundó Prometeo Proyectos Ejecutivos con lo que quedó al descubierto una supuesta red de complicidad con el mandatario. Prometeo se convirtió entre 2013 y 2016 en el principal proveedor del DIF en materia de leche y despensas. El gobierno de Duarte le otorgó durante su administración 14 contratos por 763 millones de pesos.



En las investigaciones que realiza el gobierno de Chihuahua, tras la detención de César Duarte en Florida, sobre posibles actos de corrupción para que empresas privadas defraudaran al fisco federal, así como desviar recursos públicos y realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, la compra de leche para el DIF se señala como uno de los esquemas utilizados.

Busca refugio en Oaxaca

Con la llegada de Javier Corral a la gubernatura, Galván buscó refugio en Oaxaca. Una investigación periodística documentó que entre 2017 y 2019, Prometeo recibió el 71% del presupuesto recibido por el DIF en Oaxaca. Fueron adjudicaciones y contratos que superaron los dos mil millones de pesos para la compra de productos alimenticios, supuestamente, para atender a la población vulnerable.

Prometeo obtuvo seis contratos con el DIF de Oaxaca durante ese período, tres por adjudicación directa y los otros tres por licitación aunque sus competidores se retiraron sin concluir el proceso quedando como la única empresa en la competencia. Investigaciones señalan que en todos los casos se presentaron sobreprecios, en algunos, el costo de los productos se elevó en una proporción de hasta siete veces su valor.

Durante la administración de César Duarte, en cuatro años, Prometeo Proyectos Ejecutivos, S.A. De C.V recibió del Fondo de Atención a Niños y Niñas de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen (FANVI) de Chihuahua un total de 43 millones 287 mil 798 pesos en contratos por adjudicación directa de despensas y uniformes –a pesar de no estar especializada en dicho giro-.

También se le relaciona con la empresa Viva Alimentos S.A. de C.V. la cual es una de las participantes en una licitación pública convocada por el DIF de Chihuahua. Pese a que la empresa pertenece formalmente a otros empresarios, se afirma que Jaime Galván se encuentra al mando.