Detienen a empleado del Oxxo por presuntamente golpear a clienta

Un empleado de una tienda Oxxo fue detenido y su compañera despedida presuntamente por golpear a una clienta que les exigía el cambio.

La agresión a la mujer embarazada se conoció a través de dos videos colocados en las redes sociales en los que se observa que los empleados salen del área del mostrador hacia donde se encuentra la consumidora y la sacan a empujones del negocio; luego a la afectada se observa tirada en el piso.

El hecho ocurrió la noche del domingo pasado en el establecimiento del Oxxo, ubicado en el bulevar Lázaro Cárdenas, frente al estadio "Sergio León Chávez".

En una de las grabaciones se escucha a la consumidora que pide que la atiendan "nada más"

-"Vuélvelo a hacer", dice a un joven que atiende la caja.

Entonces se aprecia un movimiento de la cámara.

-"¿Qué hiciste?", ¡me pegaste! (...) ok, violencia, saben, estoy embarazada ¿sí sabías verdad?", dice, a la vez se aprecia al hombre y a una mujer, ambos con bata roja, que avanzan hacia la clienta, quien parece dirigirse a otras personas que estaban en el sitio en busca de ayuda.

-"Oigan chavos, me pueden hacer paro, ¡chavos ayúdenme!", suplica cuando los trabajadores del Oxxo la sacan a empujones y le dicen: "¡Salte!".

La afectada les advierte: "Van a ver, los voy a denunciar".

En un segundo video se observa que se levanta del piso en uno de los cajones del estacionamiento mientras el personal del Oxxo camina hacia la tienda.

Este martes, la empleada involucrada volvió a la tienda y en presencia de clientes y empleados dio su versión: "El domingo en la noche una señora llegó pidiendo unos cigarros, pagó con un billete de 500 y se le dijo que no había cambio, que si ella tenía cambio; se molestó y se metió hasta el interior del mostrador, hasta la caja, por lo que se le pidió que se saliera, que no tenía autorización; a la vez que activábamos el botón de pánico para que llegara una patrulla".

Explicó que la clienta salió del establecimiento y regresó con un celular grabando "y como está prohibido grabar adentro" los empleados- ahora sancionados-, "le quisieron quitar el celular para borrar lo que estaba grabando, pero no la golpearon".

Después del incidente, a las 22:06 horas llegó una patrulla y se detuvo a un empleado de nombre Luis, de 28 años, a petición de la clienta que lo señaló de haberla agredido; pidió a los oficiales que lo llevaran ante el Ministerio Público.

El lunes por la mañana, su compañera de turno fue despedida sin que se le pagara su sueldo, ni finiquito y sin que se le diera derecho a dar su versión.

"Aquí llega gente muy agresiva que nos insulta y hasta nos quiere golpear, pero como somos trabajadores nos tenemos que aguantar todo. ¡No se vale!", dijo este martes una joven en los pasillos del negocio.