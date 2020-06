Detienen a escolta que disparó a expareja de la hija de gobernador de Chiapas

La Fiscalía General de Chiapas arrestó y abrió una indagatoria por el delito de homicidio en grado de tentativa en contra de Alberto "N", quien este sábado lesionó de un balazo a la expareja de la hija del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.

El titular de la Fiscalía, Jorge Luis Llaven Abarca, informó en rueda de prensa, que el agresor no pertenece a ninguna corporación policíaca del gobierno estatal, sino a una empresa de seguridad privada.

"No es escolta de gobierno del estado, trabaja para una empresa de seguridad privada, que ya investigamos en sus antecedentes y sus permisos correspondientes", sostuvo.

Los hechos ocurrieron la tarde del sábado frente a la sede del gobierno estatal, en el centro de Tuxtla Gutiérrez.

El agredido Juan Carlos Armendáriz documentó en dos videos el momento en que es herido de un balazo en una pierna por Alberto "N".

El agredido reclamaba que su excónyuge no le ha permitido ver a su hijo desde hace tres meses. "Señor gobernador le pido su apoyo de inmediato el día de hoy 20 de junio de 2020 sólo por ir a ver a mi hijo, y dejarle unas flores, agarraron y me empezaron a seguir, da tristeza...", se observa en la grabación.

El Fiscal Llaven Abarca dijo que la víctima se encuentra fuera de peligro de la lesión recibida en una pierna, su estado de salud se reporta estable, y que recaban testimoniales, datos de prueba y desahogo de las periciales.

Aseguró que Alberto "N" está plenamente identificado, a través de los videos de vigilancia y por la víctima. El imputado está detenido dentro del término constitucional y su situación jurídica se resolverá de acuerdo con la ley.

La Fiscalía abrió una segunda carpeta de investigación por el delito de violencia familiar en contra de Juan Carlos Armendáriz y en agravio de María Escandón y un menor de identidad resguardada.

"Tenemos evidencia de que hubo otro hecho en el fraccionamiento ubicado al sur poniente de Tuxtla Gutiérrez, por lo cual la víctima compareció y denunció a Juan Carlos. Llevaremos a cabo las investigaciones correspondientes ", aseguró Llaven Abarca.

Sobre el caso, el funcionario estatal aseveró que no habrá impunidad y será resuelto con imparcialidad, objetividad y transparencia.