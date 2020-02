Detienen a exconsejero jurídico de Roberto Borge

El extitular de la Consejería Jurídica de Quintana Roo, Raúl "N", fue detenido este sábado en Chetumal por cargos imputados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

Agentes de la institución apresaron al exfuncionario, acusado de un posible delito en agravio de la administración pública estatal por un millón de pesos durante el sexenio del exgobernador Roberto Borge.

Raúl "N" fue trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso), en espera de la audiencia que será fijada ante el Juzgado Penal Oral, informó la Fiscalía.

El exfuncionario fue denunciado por la entonces Secretaría de la Gestión Pública en abril de 2017, actual Secretaría de la Contraloría (Secoes), por ejercicio indebido de la función pública, luego de una auditoría que arrojó una serie de irregularidades financieras por un promedio de un millón de pesos.

El extitular de la Consejería promovió el amparo 649/2017 ante el Juzgado Primero de Distrito y obtuvo una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión que la Fiscalía estatal giró en su contra. La institución recurrió la medida.

En octubre de ese año, el exfuncionario también presentó un amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito, el cual quedó radicado con el número 700/2017, contra actos privativos de la libertad.

Aseguran predio en Cancún de empresario ligado con Roberto Borge



La Fiscalía de Quintana Roo aseguró un predio en Cancún, cuya propiedad se adjudicó un empresario ligado al exgobernador Roberto Borge, preso en un penal federal.

La intervención de Fiscalía se dio tras la denuncia realizada por un particular, quien acusa de probable fraude procesal y despojo a Alberto "M", dentro de la carpeta de investigación 15011/ 2019.

Alberto "M" y su hermano fueron dueños de un periódico local, ubicado como el brazo mediático del exmandatario Borge, y ambos gozaron de amplia influencia durante el sexenio del exgobernador.

El predio asegurado se ubica en los lotes 2 y 4 de la manzana 19, en la supermanzana 295, sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Benito Juárez, con cabecera en Cancún.

De acuerdo con la denuncia presentada, el lote de aproximadamente 55 mil metros cuadrados pertenecía originalmente a un particular, quien contrató los servicios de Alberto "M" para realizar las gestiones ante el entonces Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE), con el fin de obtener la documentación que acreditara su legal propiedad.

"Durante este tiempo, el imputado, Alberto "M", no realizó el servicio que le encomendaron y sólo daba evasivas al propietario respecto a su gestión, además de cobrarle diversas cantidades de dinero", detalló la Fiscalía.

En octubre de 2019, el denunciante se enteró que su propiedad estaba en venta, pese a no haber autorizado su enajenación, lo cual confirmó al presentarse en el lugar.

El agraviado también consultó en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio y se percató que, como propietarios del terreno, aparecieron el mismo Alberto, una mujer de nombre Claudia y otra llamada Gina.

"La FGE realizará una revisión en los registros del IPAI con el objetivo de verificar el expediente relacionado con el predio para determinar la participación de empleados de esta institución en los hechos denunciados y si el estado tiene una afectación en su patrimonio.

"El lote fue asegurado y quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales y se recaban las entrevistas a todos los involucrados en los hechos", se añadió.

La dependencia estatal agregó que integra los datos de prueba necesarios para ejercer la acción penal correspondiente y solicitar la reparación del daño que establece la ley.