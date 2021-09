Detienen a exdiputado de Morelos por presunta violación

El exdiputado local Marcos Zapotitla Becerro fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de violación, confirmó el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó en un comunicado de prensa que las periciales e investigaciones realizadas, establecieron la responsabilidad de Marcos Zapotitla en los hechos ocurridos el 20 de julio de 2020, lo que permitió a la Fiscalía Regional Metropolitana integrar la carpeta de investigación y obtener una orden de aprehensión en contra del exlegislador que llegó por Morena y después se pasó al Partido Encuentro Social (PES).

La FGE informó que la denuncia fue presentada por una mujer de 28 años de edad, quien señaló al exlegislador como la persona que la habría agredido sexualmente; la mujer víctima habría colaborado en el grupo de trabajo del legislador de origen indígena.

Por lo anterior, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron este viernes la orden de aprehensión en contra de Marcos de 37 años de edad, quien fue detenido en calle Río Balsas de la colonia Vista Hermosa del municipio de Cuernavaca, y después trasladado a las instalaciones de la FGE para su certificación médica y puesta a disposición de la autoridad.

En julio de 2020, al darse a conocer la denuncia en su contra el entonces legislador, Zapotitla Becerro rechazó las acusaciones por el delito de violación y sostuvo que esas declaraciones realizadas por un grupo de abogados formaban parte de una campaña de difamación con trasfondo político y económico porque había tocado intereses fuertes en el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado (FGE).

En su momento, Yolanda Becerro, madre del exdiputado, afirmó que a su hijo le estaban sembrando el delito.

"Mi hijo nada más le sembraron lo que está pasando, esto no es real; es una injusticia lo que están haciendo con mi hijo. El fiscal es un corrupto y se está dejando manipular, y eso no se vale; él nomás está viendo a su conveniencia y me parece injusto lo que están haciendo", expresó Yolanda a principios de octubre de 2020.