Detienen a exdirector de Transporte durante gestión de Graco Ramírez

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos ejecutó orden de aprehensión contra el exdirector general de Transporte Público y Particular, Noé Sandoval Morales, investigado por el delito de "ejercicio abusivo del servicio público" porque durante su encargo en el gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu (2012-2018) otorgó permisos del transporte público a varias personas, sin causa justificada y de forma ilegal.

Sandoval Morales fue designado Director del Transporte en febrero de 2018 pero antes colaboró muy cerca de Jorge Messeguer Guillén, exsecretario de Movilidad y Transporte de Morelos, brazo derecho del exgobernador perredista y uno de los hombres que lo acompañó desde la década de los 2000 cuando crearon la organización civil "Causa Ciudadana".

A Noé Sandoval se le abrió proceso desde noviembre de 2018 luego que las autoridades de la Secretaría del Transporte detectaron la proliferación de taxis "piratas" y "rutas" con permisos otorgados durante su gestión con la anuencia del titular de la dependencia.

La Fiscalía resaltó en su informe que sin uso de la violencia, ni afectación a terceros, cumplimentaron la detención contra el presunto responsable "quien contaba con una orden de aprehensión derivada de la carpeta de investigación FECC/131/2018 porque, presuntamente, el exfuncionario otorgó permisos del transporte público a varias personas, sin causa justificada y de forma ilegal", citó la Fiscalía.

En sus argumentos legales, la Fiscalía Anticorrupción subrayó que los permisos no cumplen con lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Transporte de Morelos, el cual establece que "se requiere de concesión otorgada por el Gobierno del Estado de Morelos, para la operación y explotación de los servicios del transporte. Por tal motivo, los permisos y ampliaciones de los mismos son ilegales y nulos".

Tras su aprehensión, el exdirector general fue conducido ante el juez para practicar la formulación de imputación y hasta este momento, subraya la Fiscalía, se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial.

Al trascender la detención transportistas del estado convocaron a sus compañeros a presentar las denuncias contra Sandoval porque con la venta de los permisos creció el pirataje en la zona oriente del estado, pero también piden que aquellos que resultaron afectados con el cobro de los permisos deben acudir al Ministerio Público para sumar los señalamientos en contra del exservidor público.

Datos extraoficiales afirman que Sandoval Morales vendió hasta 17 mil permisos, los cuales ya no tiene validez. La mayoría de los vehículos que circulan con este tipo de permisos están adheridos a la Confederación Democrática del Transporte de la Nueva Visión, que lidera el propio Noé Sandoval Morales.

El costo por permiso, según algunos transportistas, partió de 30 mil hasta los 70 mil pesos.