Detienen a exjefe de Policía Estatal de Oaxaca por caso Nochixtlán

OAXACA, Oax., febrero 9 (EL UNIVERSAL).- Froylán C. C., excomisionado de la Policía Estatal de Oaxaca, fue detenido la tarde de ayer por elementos de la Policía Ministerial Federal por su presunta participación en el operativo del 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, que dejó como saldo ocho personas muertas y cerca de dos centenares de heridos.

Las autoridades federales confirmaron que el exmando de la Policía Estatal está acusado de los delitos de homicidio y lesiones calificadas.

El excomisionado Froylán C. C. es general retirado de la Brigada Diplomado de Estado Mayor y asumió la titularidad de la Policía Estatal de Oaxaca en el gobierno de Gabino Cué Monteagudo. También fungió como comandante de Bases de Operaciones Militares, comandante de Compañía, instructor en el Heroico Colegio Militar, profesor en la Escuela Superior de Guerra, jefe de la Sección de Promociones de la Secretaría de la Defensa Nacional y Agregado Militar y Aéreo de la Embajada de México en la República de Corea del Sur, entre otras.

Según la información oficial, participó en la coordinación del operativo de desalojo en Asunción Nochixtlán; operativo en el que también participaron integrantes de la entonces Policía Federal y la Gendarmería.

Durante los hechos registrados el 19 de junio de 2016, los agentes de seguridad pública federal y estatal dispararon contra civiles que mantenían bloqueada la carretera federal para exigir la liberación de los dirigentes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y para protestar contra la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto.

El excomisionado fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República localizadas en el municipio de San Bartolo Coyotepec, en el estado de Oaxaca y presentado ante el juez de control, su audiencia para la formulación de cargos fue programada para el mediodía de este miércoles.

A Froylán C. C. se le acusa principalmente del homicidio de seis personas y de lesiones causadas a otras personas en el operativo de desalojo.

Su aprehensión se suma a las detenciones en septiembre de 2021 de Juan P. A., exdirector en el año 2016 de la División de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal y de Carlos G. R., quien