Detienen a exoperador financiero de Mancera

Miguel Ángel Vásquez Reyes, quien fuera el operador financiero del gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa, y contara con amparo para evitar su captura, fue detenido por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia, acusado de uso indebido de atribuciones y delitos cometidos por servidores públicos.

Elementos de la Policía de Investigación en coordinación con la Fiscalía de Mandamientos Judiciales, ejecutaron una orden de aprehensión en atención a la carpeta de investigación CI-FSP/B/UI-B-1 C/D/18010/10-10, autorizada por el Juez Centésimo Décimo Tercero del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, mediante la Orden Judicial número 012/103/2020-OA.

La diligencia se efectuó en el inmueble ubicado en calle Cráter, número 524, colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, en el cual se logró la detención de Miguel Ángel Vásquez.

La Policía de Investigación inició diligencias tendientes al esclarecimiento del delito de Uso Indebido de Atribuciones y Facultades Cometidos por Servidores Públicos, cometidos por diversos funcionarios de la Administración Pública de la Ciudad de México, hechos que motivaron la apertura de tres carpetas en su contra CI-FSP/B/UI-1C/D/18010/10-2019; CI-FSP/B/UI-B-3C/D/3992/10-2018 y la CI-FSP/B/UI-1C/D/18011/10-2019.

---Lo detienen y lo liberan

En diciembre pasado, agentes de Investigación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina intentaron detener a Miguel Ángel Vásquez; sin embargo, gracias a un amparo quedó en libertad.

La procuraduría local informó que a pesar de la suspensión provisional a la orden de aprehensión, con la que contaba Miguel Ángel Vásquez, no fue exonerado por el delito de uso indebido de atribuciones, por lo que sigue estando en la mira de las autoridades.

Con base en la carpeta de investigación de la Procuraduría Capitalina, Vásquez es señalado por engrosar la nómina de la administración pasada con la basificación de 32 mil plazas, se le acusa también de haber manejado indebidamente varios millones de pesos del presupuesto de 2018, que hasta la fecha no se ha podido comprobar en gastos.

---"No es tema político"

Tras detenerlo y dejarlo en libertad, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la investigación contra Miguel Ángel Vásquez, exsubsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad en la gestión de Miguel Ángel Mancera, no tiene que ver con un tema político, sino con un proceso penal.

Al ser consultada luego de que se diera a conocer que la procuraduría capitalina intentó ejecutar una orden de aprehensión contra el exfuncionario, pero que éste presentó un amparo que imposibilitaba su captura, la mandataria dijo que el proceso penal en su contra es por presuntamente realizar funciones que no le correspondían.

"Entiendo que el tema del asunto penal tiene que ver con varias cosas, funciones que hizo que no le correspondían y también otros temas que tienen que ver con recursos en 2017, principalmente", dijo.