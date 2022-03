Detienen a exsecretaria de Graco Ramírez

Agentes de la Fiscalía Anticorrupción detuvieron anoche a la exsecretaria de Obras Públicas del gobierno anterior (2012-2018), Patricia Izquierdo Medina, por el delito de ejercicio abusivo de funciones. Izquierdo era considerada prófuga de la justicia desde el pasado 17 de enero cuando un juez le dictó auto de vinculación a proceso.

La exsecretaria de Obras Públicas, del político perredista Graco Ramírez, se escondía en un hotel del municipio de Jiutepec, de cuyo lugar es residente, pero los agentes de la Fiscalía la localizaron y ejecutaron la orden de aprehensión obsequiada por un Juez de Control el pasado 18 de febrero.

"Este día, 28 de febrero de 2022, a las 21:34 horas, Fiscalía Anticorrupción detuvo a la exsecretaria de Obras del Gobierno de Morelos, Patricia "N" por el delito de Ejercicio Abusivo de Funciones.

En pleno respeto de sus derechos humanos, sin uso de la violencia, ni afectación a terceros, la Fiscalía Anticorrupción cumplimentó una orden de aprehensión en contra Patricia "N"", cita el reporte oficial.

---Búsqueda comenzó el 18 de febrero

Su búsqueda comenzó el 18 de febrero porque un día antes, en audiencia de apelación, en cumplimiento a ejecutoria de amparo, la Fiscalía Anticorrupción obtuvo auto de vinculación a proceso contra la exfuncionaria pública, en tanto magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) determinaron imponer prisión preventiva al considerar que Izquierdo Medina cometió un delito grave.

A la exsecretaria de Obras de Morelos se le dio un plazo de cinco días para presentarse de manera voluntaria al Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya y recluirse, pero al no hacerlo la Fiscalía Anticorrupción solicitó una orden de aprehensión, la cual le fue concedida.

A Izquierdo Medina la acusan de adjudicar de manera directa la obra "Demolición y construcción de un edificio en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla" por más de 75 millones de pesos a una empresa "fantasma", pese a que la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, establece que las adjudicaciones directas no deben rebasar los 2.5 millones de pesos.

Con la orden de aprehensión, los elementos de la FA iniciaron las investigaciones y la localizaron en el hotel "El Naranjo", de la colonia San Gaspar de Jiutepec, el cual fue cateado luego de que un Juez concedió al agente del Ministerio Público una orden.

Por este caso también están vinculados a proceso por el delito de Ejercicio Ilícito del Servicio Público, Gonzalo "N" ex subsecretario de Evaluación y Seguimiento y Hugo "N" ex director general de Licitaciones y Contratación de Obra Pública.