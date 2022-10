Detienen a feminicida de la joven Evelyn Aidé

A-AA+

SALTILLO, Coah., octubre 22 (EL UNIVERSAL).- Alejandro "N" fue detenido por la policía por el delito de feminicidio cometido en agravio de Evelyn Aidé "N" de 16 años de edad.

El sepelio se llevó a cabo mientras su asesino era capturado y metido en la cárcel, donde enfrentará su proceso judicial.

El cuerpo de la víctima fue sacado del Servicio Médico Forense (SMF) y, sin poderlo velar, fue trasladado directamente al panteón "Santo Cristo" para darle sepultura.

Familiares y amigos de la joven la despidieron con llanto, flores y rezos.

"Justicia para Evelyn" fue el grito desesperado en el sepelio donde sus seres queridos pidieron que el crimen no quede impune.

Evelyn Aidé Mendoza Almanza duró cuatro días desaparecida.

Su familia desconocía su paradero desde el pasado domingo 16 de octubre, cuando salió de trabajar en un supermercado y no supieron más de ella.

La reportaron a la Unidad de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado (FGE), que de inmediato emitió la Alerta Alba y desplegó un fuerte operativo de búsqueda.

La Dirección General de Investigaciones Especializadas, Atención y Protección a Víctimas y Testigos Unidad Feminicidios Sureste se encargó del operativo.

Hallada en el clóset

Fue en el closet de una casa, ubicada en la calle 16 de septiembre, de la colonia "Rancho Las Varas" donde policías de la Fiscalía General del Estado localizaron el cadáver de la menor.

La menor de edad fue atacada con violencia y, presuntamente, fue estrangulada.

Hasta ahora la FGE no ha proporcionado el resultado de la necropsia, solo informó del hallazgo del cadáver.

El viernes elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron orden de aprehensión de un juez y arrestaron a Alejandro "N".

De inmediato la Fiscalía inició la carpeta de investigación por el delito de feminicidio.

Con los datos de prueba obtenidos por los peritos y los agentes de Investigación Criminal, el Ministerio Público (M.P) solicitó la orden de aprehensión, misma que fue otorgada por el Juez de Control y cumplimentada el viernes por la tarde.

Alejandro "N", el presunto feminicida, fue internado en el Centro Penitenciario Varonil de Saltillo, donde permanecerá en espera de la audiencia inicial para que empiece su juicio.

Se desconoce aún el móvil del crimen, fuentes cercanas a la indagatoria comentaron que Evelyn Aidé pudo ser víctima de explotación sexual y/o trata de personas y esa es una de las líneas de investigación que seguirán.

La FGE recordó a la población la importancia de denunciar toda conducta ilícita al teléfono de emergencia 911 que es gratuito.