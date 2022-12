Detienen a hombre por el presunto feminicidio Sara Cecilia

A-AA+

NAUCALPAN, Méx., diciembre 20 (EL UNIVERSAL).- Luego del hallazgo sin vida de Sara Cecilia dentro de su casa, autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investigan a una persona que se encontraba en el hogar de la joven, por su probable participación en delitos como desaparición y eventualmente por feminicidio, informaron autoridades mexiquenses.

Sara Cecilia de 31 años de edad fue reportada como desaparecida el 15 de diciembre, por sus familiares, que acudieron un día después ante autoridades de la FGJEM y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Luego de cuatro días de búsqueda, el cuerpo de la joven fue localizado dentro de su propia casa o al menos "fue localizado un cuerpo sin vida con características similares a la víctima", reportaron autoridades de la FGJEM, toda vez que aún no concluyen los peritajes de identificación.

No obstante, familiares y el novio de Sara Cecilia confirmaron a EL UNIVERSAL que si se trataba del cuerpo de su ser querido.

La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares tuvo conocimiento de una denuncia por ausencia de la víctima, quien supuestamente fue vista por última vez, en la colonia Lázaro Cárdenas en las inmediaciones de la avenida San Esteban, el pasado 15 de diciembre.

"Policías de Investigación acudieron al lugar para realizar entrevista inicial, inspección ocular en el lugar de la desaparición, solicitud de cámaras de videograbación públicas y privadas, inspección en el domicilio con equipo de búsqueda, entre otras acciones.

Derivado de las diligencias de búsqueda realizadas, fue localizado un cuerpo sin vida con características similares a la víctima", informaron autoridades de la Fiscalía mexiquense la tarde del 20 de diciembre.

Por estos hechos, personal de la Fiscalía mexiquense indicó que "investigan a una persona que se encontraba en la casa y se investiga su probable participación en delitos vinculados por la desaparición cometida por particulares".

La FGJEM continuará las investigaciones para esclarecer los hechos y atribuir o deslindar responsabilidades del detenido. Cabe señalar que por Ley toda muerte violenta de mujeres debe ser investigada como feminicidio, hasta que no se demuestre lo contrario.