Detienen a hombre que agredió a mujer en Polanco

Agentes de la Policía de Investigación de la Procuraduría capitalina detuvieron a Mauricio "N", mejor conocido en redes sociales como "#LordGato".

El detenido se dio a conocer luego de un video en el que se observa que baja rápidamente de su auto y golpea a una joven, quien lo llamó "gato" porque presuntamente estuvo a punto de atropellarla.

Versiones señalan que el hombre ofreció dinero para no ser presentado en el Ministerio Público, pero finalmente fue remitido.

Al momento de su detención, sobre la Calzada México Tacuba, colonia Argentina Poniente, le fue asegurado un vehículo de color rojo, con placas de circulación 755-YWB de la Ciudad de México.

---¿A quién le dijiste gato?

Los primeros días de diciembre se difundió en redes un video en el que un hombre de aproximadamente 45 años se baja de su automóvil rojo e insulta a una mujer, a quien no se le ve el rostro. "¿A quién le dijiste gato?", le comenta el hombre, antes de agredirla.

El video es muy breve y hasta el momento no se conocen más datos o información de lo que sucedió previamente o posterior a las imágenes.

La mujer, de 23 años, cruzaba la calle en Polanco cuando supuestamente el sujeto le echó el auto, a lo que la joven le dijo "gato".

El video ha indignado a varios tuiteros. Pero hay otras personas que consideran que se debe conocer más información respecto al video y de lo que supuestamente sucedió.

De las personas que compartieron el video a través de redes sociales, ninguna se identifica como la mujer agredida por el llamado "#LordGato".