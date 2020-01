Detienen a niña por desaparición de menor en Aguascalientes

La mañana de este sábado, una niña de 11 años de edad fue detenida por la Policía Municipal como presunta responsable de la desaparición de otra menor de cuatro años edad que era buscada por medio de la Alerta Amber.

Ambas menores de edad fueron encontradas por la Policía Municipal en una vivienda de la colonia Norias de Ojocaliente, en esta ciudad.

Durante la tarde del pasado viernes, la Fiscalía de Aguascalientes activó la Alerta Amber para encontrar a Nesly Yamileth. "Fue vista por última vez en la ciudad de Aguascalientes, Ags., en compañía de una mujer de nombre Maité", se precisó en el comunicado.

Este sábado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSP) anunció la localización de la menor y logró la detención de una persona "de 11 años de edad como presunta responsable del delito de sustracción de menores".

Informativos locales difundieron imágenes en las que la detenida se encuentra contra una pared y es revisada por una policía.

A través de un comunicado, la dependencia estatal señaló que en una llamada telefónica recibida en el Destacamento Terán Sur se reportó que Nesly había sido vista junto con otra menor en la comunidad de Norias de Ojocaliente, por lo que policías se trasladaron al lugar inmediatamente, donde un hombre les señaló el domicilio al que las niñas ingresaron.

Policías municipales llamaron a la puerta de dicho inmueble, ubicado en la calle Granate, y Natalia Elizabeth "N", de 11 años de edad, fue quien les abrió. En ese momento, los agentes se percataron de que Nesly también se encontraba en el interior de esa vivienda.

"Procedieron a arropar a la niña de 4 años con una cobija y trasladaron a ambas menores a la Fiscalía General del estado, en donde fueron recibidas por el agente del Ministerio Público", quien determinará la situación jurídica de Natalia Elizabeth.

Se informó que familiares de Nesly se encuentran realizando trámites legales para que la menor les sea devuelta.

La SSP agregó que la madre de la víctima, identificada como Carmen "N", de 27 años, dijo que el pasado viernes, cerca de las 10:00 horas, Natalia Elizabeth se llevó a su hija porque supuestamente irían "al parque", pero "en el transcurso de la tarde ya no la pudieron localizar", por lo que denunció el hecho ante la autoridad ministerial.

El caso de Nesly Yamileth está envuelto en contradicciones, pues su familia habría dicho que el viernes la niña había salido a la tienda con una mujer de nombre Maité, novia de un amigo de sus padres, y que no regresó; luego se señaló que la detenida se la habría llevado a un parque.

La Fiscalía del Estado desactivó la Alerta Amber, pero no ha emitido posicionamiento con relación a la niña que le fue puesta a disposición por estar implicada en la desaparición de Nesly.

Tampoco ha dado detalles de las circunstancias de los hechos, como a quién pertenecía el domicilio en el que ambas niñas fueron encontradas y si en los acontecimientos intervino algún adulto o los padres de la detenida.