Detienen a paramédicos de la Cruz Roja por transporte de droga

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en la Ciudad de México a dos paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, que utilizaban una camioneta tipo ambulancia, con logotipos de la institución no lucrativa, para el transporte de droga. Armando "H" y Jorge "E", voluntario y empleado remunerado de la Cruz Roja Mexicana, respectivamente, fueron interceptados por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) cuando circulaban sobre la avenida del Trabajo, casi esquina Congreso de la Unión, en la colonia Morelos de la Alcaldía Cuauhtémoc, informó la FGR.

Al realizarles una revisión, los agentes localizaron en la cabina de la camioneta, entre el asiento del conductor y del copiloto, seis kilogramos y 9.9 gramos de clorhidrato de metanfetamina, un arma de fuego en la guantera, diversa documentación y tres teléfonos celulares.

Por lo anterior a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), la juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Sur vinculó a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa a los dos imputados por su probable responsabilidad en los delitos de contra la salud en su modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina, agravado por haberlo cometido paramédicos de una institución no lucrativa que tiene sede en México, y por el de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Durante la audiencia la juez fijó también cuatro meses para la investigación complementaria. La audiencia en mención se llevó a cabo a través de videoconferencia; la juez desde su domicilio particular; en dos cubículos distintos, en la sede del Poder Judicial Federal, el Ministerio Público Federal; y en otro, los imputados y la defensa.