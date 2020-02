Detienen a policías por agresiones contra papás de 43 normalistas

Dos agentes de la Policía Estatal fueron detenidos y recluidos en el centro penitenciario El Amate, por los hechos violentos registrados durante el desalojo y enfrentamiento con estudiantes y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el pasado domingo 16 de febrero, que dejó varios lesionados y golpeados, informó el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca.

En rueda de prensa, el funcionario estatal señaló que las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas contra Antonio de Jesús "N" y Oscar "N", por los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones calificadas y abuso de autoridad.

Ambos policías están a disposición del Juzgado de Control para comparecer en audiencia inicial de imputación y vinculación a proceso.

La Fiscalía continúa con la integración de la carpeta de investigación en contra de los manifestantes y quienes resulten responsables de los delitos de motín, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado, así como ataques a las vías de comunicación, además de lesiones en agravio de cuatro policías estatales; tres hombres y una mujer.

En el tema de los lesionados, el secretario estatal de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, indicó que Juan Antonio "N", originario de Puebla y estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, ingresado hace seis días a un hospital particular, fue sometido a una intervención quirúrgica de craneotomía y su estado de salud es de pronóstico reservado.

El otro estudiante, Daniel López "N", reportado estable, se encuentra con diagnóstico de traumatismo facial y este sábado será sometido a un procedimiento maxilofacial, mientras que Alex Alberto "N" fue dado de alta médica y dispondrá de seguimiento clínico.

Cruz Castellanos aseguró que Salud Estatal se coordina de manera institucional y mantiene comunicación con los hospitales particulares donde atienden a los tres jóvenes estudiantes.

A su vez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela del Socorro Zepeda Soto, afirmó que esa dependencia recaba evidencias para deslindar responsabilidades legales en caso de uso excesivo de la fuerza pública, durante el desalojo y el enfrentamiento.

"Se realizan todas las investigaciones necesarias para que los policías tengan certeza que mientras ejerzan bien su trabajo, se exigirá justicia y se defenderán sus derechos", sostuvo.

El compromiso de la Secretaría de Seguridad, enfatizó, "es servir, proteger y mantener el orden, la paz y la tranquilidad" ciudadana.

La secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, dijo que durante los dos últimos sexenios en la escuela normal rural Mactumactzá ha registrado actividades no regulares. "No tenemos permitido el acceso a la escuela, no podemos ingresar. Atendemos las necesidades de infraestructura, y se acuerda, mediante mesas de trabajo, que vayan comisiones para revisar, con el consentimiento de los chavos", aseveró.