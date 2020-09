Detienen a presunto violador en Quintana Roo; podrían existir 40 víctimas

Un hombre acusado de acosar, extorsionar y abusar sexualmente de un promedio de 40 adolescentes y jóvenes en Playa del Carmen y Cozumel, desde hace más de una década, fue capturado en Quintana Roo por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del estado y presentado ante un juez, quien definirá su situación legal en esta semana.

La captura de Erath "N" ocurrió el sábado pasado, casi dos meses después de que las propias víctimas, a través de la cuenta "Mujeres Unidas Quintana Roo", publicaron su testimonios, en redes sociales, debido a que las denuncias que presentaron ante la Fiscalía General no presentaban avances.

Sin embargo, las políticas de Facebook se impusieron y la página fue bajada de la red, para evitar dañar la imagen de Erath, lo que desmoralizó a las víctimas y las llevó a buscar, hace 10 días, a la diputada federal, Mildred Ávila Vera, a fin de solicitar acompañamiento; la legisladora, a su vez, contactó a la abogada, Aracely Andrade Tolama, para la asesoría legal, con perspectiva de género.

Ambas se entrevistaron con el fiscal, Óscar Montes de Oca, el 17 de septiembre pasado, para cuestionarle sobre el avance de las investigaciones.

Dos días después, Erath -nacido en Cozumel, quien se hacía pasar como maestro de música ante sus víctimas y las enamoraba con canciones y poemas; el que les pedía, incluso, presentarle a otras amigas o les pedía tener sexo con sus amigos para grabarlas- fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez, por el delito de violación en agravio de una víctima menor de edad.

El inmueble en donde fue detenido guarda evidencia como celulares, computadoras, con material que presuntamente lo incrimina.

La Fiscalía informó que, además, existen al menos otros 9 casos por delitos de violación, abuso sexual y corrupción de menores, que se le imputan, lo cual dio pie a la apertura de 10 carpetas de investigación y dos órdenes de aprehensión, ya ejecutadas.

En conferencia de prensa, este lunes, la legisladora por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la abogada, señalaron que esos casos, no son los únicos y confirmaron lo dicho por las propias víctimas desde julio de este año, es decir, que existen un promedio de 40 jóvenes que fueron agraviadas por Erath, algunas de ellas ya localizadas, otras, que salieron del estado y unas más, que abandonaron el país, huyendo del acoso ejercido por el imputado.

A Erath lo rastrearon policías del área de inteligencia de la Fiscalía y le capturaron en un domicilio que acababa de rentar en Playa del Carmen, después de haberse ocultado en diversos lugares, tras ser exhibido por sus víctimas mediante las redes sociales.

Las investigaciones y datos de prueba aportados por la autoridad, coinciden con los testimonios publicados por las víctimas, al exponer que Erath "J", aprovechaba sus conocimientos y la afición a la música para obtener la confianza de adolescentes y jóvenes, "lo que permitió la convivencia cotidiana para después abusar sexualmente de ellas cuando eran menores de edad", señaló el propio fiscal.

En algunos casos "grababa sus eventos delictivos para exigir a sus víctimas tener encuentros sexuales a cambio de no difundir sus videos", agregó.

La abogada Aracely Andrade, quien años atrás asistió legalmente a algunas de las víctimas del pederasta confeso, Jean Succar Kuri -sentenciado por pornografía infantil y corrupción de menores- explicó que el modo de operar de Erath es muy similar al del otrora magnate México-libanés, porque se trata de un "depredador sexual", que actúa sistemáticamente y "elige a sus víctimas".

"Son sujetos profundamente manipuladores y muy observadores", describió la activista, al señalar que tanto Succar como Erath, son "depredadores" porque "cazan" a sus víctimas.

"Son como un león, seleccionan a la presa", prosiguió, para añadir que ésta, generalmente es vulnerable y solitaria. "Una vez seleccionada, ya no hay escapatoria", expresó.

Narró que, entre las víctimas, las hay quienes sólo fueron abusadas una vez; otras, recurrentemente, en especial las jóvenes a quienes intentó explotar sexualmente.

"Seguía un mismo patrón, con diferente trato a cada víctima", mencionó, al precisar que las edades de las agraviadas iban de los 12, a los 13, 15, 17, 18 y 20 años; en el grueso de los casos callaron lo sucedido por vergüenza y temor.

Andrade Tolama indicó que una de las primeras víctimas de Erath, contaba con 12 años de edad; hoy cuenta con 22 años y es una de sus denunciantes.

El imputado, una vez habiéndose ganado la confianza de las víctimas, lograba incluso ser recibido en sus casas, en donde las seducía, abusaba de ellas o las violaba, actos sexuales que videogrababa para luego extorsionarlas con ese material y que no lo denunciaran. Los videos, los vendía y, en algunos casos, los comercializaba en casas de prostitución, ahondó, al añadir que, por el perfil del imputado, podría tratarse de un probable "violador serial".

La sumatoria de casos trascendió a partir de que una de las jóvenes puso una denuncia ante las autoridades, no tuvo respuesta, lo compartió en redes sociales, fue visto por otras jóvenes y comenzaron a conectarse.

Desde que se "viralizaron" aquellos testimonios, Erath "andaba a salto de mata", escondiéndose de la autoridad. "Se sabía buscado".

"Ellas se tragaron esto, solas, varios años, hasta que se dieron cuenta que eran muchas y se unieron en redes", resaltó.

Añadió que Erath actuó con premeditación, alevosía y ventaja y por el tipo de delitos que se le imputan no puede gozar de un amparo o de beneficio alguno dentro del sistema penal acusatorio actual.

Ávila Vera y Andrade Tolama refrendaron públicamente el apoyo hacia las jóvenes denunciantes y hacia otras víctimas que aún no han acudido a la autoridad, para hacerles saber que darán seguimiento a los casos y prestarán atención a posibles intentos de amenaza o intimidación.

"Que todas ellas sepan que no están solas, que somos muchas mujeres que estamos con el gran compromiso de acompañarlas, de escucharlas, de orientarlas (...) y que elevaremos siempre nuestras voces para buscar y gritar ante todo que no debe haber actos de impunidad, que tiene que haber justicia para todas las mujeres y evitar que casos como estos se sigan repitiendo", subrayó, la diputada.

Andrade detalló que existe un equipo multidisciplinario conformado por abogados, criminólogas del Congreso de la Unión, personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y de la Comisión de Atención a Víctimas del estado, dando seguimiento al caso, incluida Martha Iveth Nah Lavadores, quien integró las ya 11 carpetas de investigación.

La abogada señaló que a Erath, le fue ejecutada hoy, una segunda orden de aprehensión, por el caso de una joven de Cozumel, expediente que se suma a las 10 carpetas de investigación que había mencionado la Fiscalía originalmente.

La primera orden de aprehensión que le fue cumplimentada fue por el delito de violación en Playa del Carmen y la segunda, en Cozumel. Se encuentra sujeto a prisión preventiva, en tanto el juez lo vincula o no a proceso. De ser sentenciado, alcanzaría una pena máxima de 60 años de cárcel.