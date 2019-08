Detienen a presuntos operadores de "El Chapo" en la CDMX

Dos presuntos operadores financieros de Joaquín "El Chapo" Guzmán, fueron detenidos en avenida Cuauhtémoc por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con reportes policiales, los elementos fueron alertados de la presencia de dos individuos en una camioneta Jeep SRT Blanca con placas de circulación PZP-123-A y vidrios polarizados. Por lo que al arribar a dicha vialidad, justo en el tramo que corresponde a la colonia Roma, los elementos abordaron a los individuos para hacer una revisión como parte de las actividades del operativo "Rubik".

Al realizar una revisión, los hombres se identificaron con una credencial de la Secretaría de la Defensa Nacional y una licencia para conducir, las cuales no contaban con los candados de seguridad, lo que motivó su detención y el aseguramiento del auto con placas del estado de Morelos.

Los efectivos observaron que uno de los individuos identificado como Christian "N", de 46 años, traía un arma de fuego, por lo que le fue solicitado los papeles para su debida portación. Presentaron documentos apócrifos para despistar a los uniformados, lo que no funcionó, entonces, cuando los iban a poner bajo resguardo, uno de los detenidos dijo también ser trabajador del Senado.

Al notificar la detención, los elementos de la SSC se dieron cuenta que su base de datos arrojaba que Cristian "N" contaba con una detención en 2011 en el Pedregal presuntamente con una célula del "Cártel de Sinaloa".

Ambos fueron puestos a disposición de la Agencia 50 del Ministerio Público de la PGJ en donde iniciaron las investigaciones para determinar si pertenecen o no al brazo operativo de "El Chapo" Guzmán como lo declararon.