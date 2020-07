Detienen a tres por masacre de 27 personas en Irapuato

Tres presuntos responsables de la masacre registrada el pasado 1 de julio en un centro de rehabilitación de Irapuato, en el que fueron asesinadas 27 personas, fueron detenidos este domingo, informó la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

A través de un comunicado, la dependencia informó que "estas personas fueron detenidas en un operativo conjunto entre el Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) de la Agencia de Investigación Criminal", de la Fiscalía estatal y el Grupo Táctico Guanajuato.

El documento agrega que este lunes el Fiscal General de Guanajuato, Carlos Zamarripa, dará más detalles.

En el ataque contra el centro de rehabilitación "Recuperando mi Vida" fueron asesinados 27 jóvenes, 24 fueron encontrados muertos en el lugar y tres más fallecieron posteriormente en el hospital, cuatro personas más continúan hospitalizados.

El viernes pasado, el fiscal estatal informó que, de acuerdo con sus investigaciones, al menos siete hombres participaron en la masacre.

José Antonio Yépez Ortiz "El Marro", líder del "Cártel Santa Rosa de Lima", se deslindó del ataque al anexo.

En un audio que circuló en redes sociales con su imagen y la de Nemesio Oseguera, cabeza del "Cártel Jalisco Nueva Generación", "El Mecho", dice que nada tuvo que ver con el ataque al anexo ni con otros asuntos que le han querido "enchalecar".

"Y yo les quiero hacer saber que yo con ese anexo no tuve ni madres que pinches ver".

El mensaje, dice, va dirigido para toda la ciudadanía del estado de Guanajuato y personas de la ciudad de Irapuato, en el que dice que ni siquiera conocía el anexo.

"Y nomás se los hago saber porque tal parece que, no sé de qué pinche manera, pero estos ojetes pa' lo que son bueno es para lavarle el coco a la gente. Y no me importa si sepan o no sepan o me quieran creer o no me quieran creer, pero yo se los tengo que decir, porque nosotros no tuvimos nada que ver con este pinche problema, ni sabíamos de ese puto lugar que existía", asegura.