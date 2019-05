Detienen a una mujer en la CDMX porque sus perros jugaron en una fuente (VIDEO)

A través de redes sociales circula un video donde un hombre denuncia que policías auxiliares detienen a su pareja y a sus perros debido a que una de las mascotas se metió a una fuente ubicada en uno de los parques la alcaldía Cuauhtémoc.

En el video se observa que los canes y la dueña son subidos a la patrulla para ser trasladados a un juez cívico, pues los uniformados aseguran que se cometió una falta.

La detenida pidió a su pareja que lo acompañara, pero no se lo permitieron, ya que los agentes aseguraron que "la patrulla no era taxi". Cibernautas no dieron crédito de la acción y reprocharon que los uniformados detuvieran a la mujer por eso y no hicieran lo mismo con los delincuentes que rondan por toda la capital.