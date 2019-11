Detienen otra vez a presunto ladrón atropellado en Lindavista

Agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de reaprehensión contra Axel "N", uno de los presuntos implicados en el intento de robo a un empresario en la colonia Lindavista, pero por un delito que cometió en 2015.

Ayer jueves, durante audiencia, un juez adscrito al Reclusorio Norte determinó que Axel "N" podía seguir su proceso en libertad, luego de que el Ministerio Público de la Procuraduría capitalina no presentara los elementos necesarios para su vinculación a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Sin embargo, al salir de dicho penal, la Policía de Investigación cumplimentó su reaprehensión.

Lo anterior, toda vez que el imputado debía presentarse cada mes a firmar en la Unidad de Medidas Cautelares por el delito de robo calificado en 2015, cosa que sólo realizó durante nueve meses, por lo que al detectar el incumplido, la PGJ solicitó una orden para volver a detenerlo.

Pero aún la dependencia local no judicializa la carpeta de investigación por el caso Lindavista, ocurrido el pasado 29 de octubre, el cual quedó grabado a través de cámaras de videovigilancia, donde se ve cómo un conductor embiste a sus agresores con su camioneta.

El abogado de la familia, Julio Delgado, atribuyó que la PGJ no ha imputado su caso al delincuente, toda vez que faltan peritajes por realizarse para la integración de la carpeta de investigación, los cuales han ido lento, pues el caso dejó de ser coyuntural para la dependencia.

Delgado contó a EL UNIVERSAL que aún pesan dos órdenes de aprehensión por robo y privación de la libertad, más la del caso Lindavista, las cuales se sumarán contra Axel "N", quien fue detenido el pasado 5 de noviembre.