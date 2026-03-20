Detienen y luego liberan a la hija de "El Mayo"

Ciudad de México.- Tras un operativo de personal de la Marina, fue detenida y luego puesta en libertad Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de Ismael "El Mayo" Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa, actualmente preso en Estados Unidos.

El operativo se realizó en una finca propiedad de la familia de Ismael Zambada García en la sindicatura de El Salado, donde se detuvo a Mónica del Rosario, a quien se dejó libre. El gabinete de seguridad, en un comunicado, señaló que se tomó la decisión de entregarla a sus familiares porque "no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra".

"Durante esta intervención también se localizó a una mujer, identificada como hija de un líder criminal, quien no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley", detalló el gabinete de seguridad.

En otra acción en la localidad de Valle Escondido, Culiacán, los navales detuvieron a Omar Oswaldo Torres Cabada, de 39 años de edad, alias "El Patas", de la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa, quien mantenía pugna con Los Chapitos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al arribar al sitio, los uniformados fueron objeto de una agresión y, en apego al marco legal vigente, repelieron el ataque armado. Como resultado de estos hechos, de manera preliminar 11 personas vinculadas con el mismo grupo criminal fueron abatidos.