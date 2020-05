Deudos de pacientes Covid-19 no podrán tocar ni besar los cuerpos

Los deudos de personas que fallezcan por Coronavirus 2019 no podrán tocar ni besar los cuerpos de sus pacientes, puesto que existe el riesgo de contagiarse, dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En caso de llevar a cabo un funeral, este debe ser con el ataúd cerrado, con las medidas de sana distancia y debe durar menos de cuatro horas.

De acuerdo con el Lineamiento de Manejo General y Masivo de Cadáveres por COVID-19 en México, para establecer la disposición final de los cuerpos de las personas que hayan fallecido por esta enfermedad, los cuerpos de las personas que hayan sido confirmadas o sean sospechosas de Covid, pueden suponer un riesgo de infección para los familiares que entren en contacto directo con los restos.

"Desde la unidad médica se le explica a la familia la necesidad de que no toquen ni besen el cuerpo, por el riesgo de transmisión de la enfermedad mediante el contacto o por las gotas".

Estos lineamientos se dan a conocer luego de que el pasado fin de semana, un grupo de personas ingresó por la fuerza a las instalaciones del Hospital General Las Américas, en Ecatepec, Estado de México, luego de que les informaron que su familiar había fallecido.

De acuerdo con lo que se hizo público, fueron alrededor de 30 personas las que, ante la falta de información sobre sus pacientes, entraron al espacio habilitado como anfiteatro del hospital y abrieron las bolsas de los cuerpos en búsqueda de sus familiares.

El documento que dio a conocer el IMSS incluye además medidas que especifican cómo debe llevarse a cabo el procedimiento para la entrega del cuerpo. El protocolo indica que los médicos deben avisar primero a los trabajadores sociales de los hospitales cuando fallece una persona con diagnóstico de sospecha o confirmado por Covid-19; el trabajador social es quien localiza a los familiares y les da la noticia.

El personal de enfermería se encarga de colocar el cuerpo en una bolsa especial; en todo momento, el personal de salud debe utilizar equipo de protección personal con bata, gorro, guantes, cubrebocas y googles o careta.

Para poder llevarse los restos, la familia o la persona designada para realizar el trámite, en caso de que las personas más cercanas se encuentren en aislamiento preventivo a causa del Covid-19, deben entregar el acta de nacimiento y la identificación oficial de la persona, para que el hospital elabore y entregue el certificado de defunción; se pide presentar a la brevedad dicha documentación para que se entregue lo antes posible a los familiares.

"Además, posterior a esto, dar aviso al servicio funerario informando el diagnóstico de sospecha o confirmación por Covid-19, para que se tomen las medidas de protección y evitar más contagios. Y una vez que se encuentran con el certificado de defunción ya elaborado, se puede entregar el cadáver en el área de patología", explicó Francisco Simbron Juárez, Coordinador de Programas Médicos en la División de Hospitales de la Coordinación de Atención Integral en Segundo Nivel del IMSS.

Si la familia decide realizar un funeral, el IMSS pidió llevar a cabo las medidas de sana distancia, que las exequias duren menos de cuatro horas, con el ataúd cerrado y que no asistan más de 20 personas. Quienes acudan deben lavarse las manos y utilizar gel antibacterial, usar bata de aislamiento y cubrebocas quirúrgico.

En caso de que una persona fallezca en su hogar, pueden ocurrir dos escenarios: que el familiar avise a la unidad médica donde el paciente fue tratado e indicar el diagnóstico de infección por Covid-19 para que realicen el certificado de defunción y dar aviso al servicio funerario.

Otro escenario sería cuando no hubiese recibido atención médica, o que se desconoce la causa del fallecimiento, se deberá dar aviso a las fiscalías de la ciudad o del estado en donde se encuentre para que un equipo forense se desplace al domicilio de la persona, se realice una autopsia verbal, documenten las causas que rodearon la muerte, establezcan las posibles causas y, de ser necesario, tomen la muestra.

En el caso de mexicanos que hayan fallecido en el extranjero a causa del Covid-19, el trámite se debe hacer a través de las embajadas o los consulados mexicanos.