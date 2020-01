Día de caos y confusión

Torreón, Coah.- La tragedia del Colegio Cervantes pegó fuerte a la Comarca Lagunera. De inmediato comenzó a circular la noticia y la gente hablaba de un tiroteo en la escuela. El caos se hizo presente.

"Mi hermana me habla por teléfono: que hubo una balacera en el colegio y me arranqué, me dejé venir por mis hijas", contó Evelyn, madre de dos niñas de nueve y 12 años.

A Socorro le llamó su hija, maestra de la institución: "Ven por mí, ven por mí; mataron a un niño". Todo era confusión. Los padres de familia comenzaron a llegar al colegio, las autoridades cercaron la institución y los niños fueron desalojados.

Dana y Ximena estaban en un segundo piso, pero contaron que a los que estaban en el primer nivel sí les dijeron que se echaran al suelo. "Muchos compañeros estaban en el patio donde empezó todo; estaban de tercero de secundaria, segundo de primaria, de la escolta y de robótica. Había muchas personas".

Maestra alegre

La docente que perdió la vida, María N. era maestra de la materia de Inglés. Según quienes la conocieron, era su primer ciclo en el colegio.

"Le dio clases a mis hijos. Era muy buena, excelente maestra y persona", platicó Socorro sobre María, quien llegó al Colegio Cervantes porque su hija es maestra de la institución.