Día Internacional de la Mujer: fuertes y empoderadas en la TV

El próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha para recordar las diferentes luchas por las que las mujeres han pasado en su búsqueda por obtener los mismos derechos que el hombre en la sociedad pero también para alzar la voz sobre las injusticias.

A través de la pantalla es también una oportunidad de recordar historias inspiradoras protagonizadas por mujeres a lo largo de los años.

Y porque no es suficiente un día para recordar a estas figuras así como en diversos canales se transmitirá contenido especial el 8 de marzo, en otras plataformas hay contenidos disponibles en cualquier hora y hasta gratis para armar un buen maratón.

Estas son las recomendaciones:

Canal: Lifetime movies

Día: 8 de marzo, a partir de las 16:50 horas.

Programas: se transmitirán las cintas "The Clark sisters: las reinas del gospel" que sigue la vida real de las integrantes de la banda de góspel más exitosa de todos los tiempos; "Raíces de una amistad", que sigue una historia sobre racismo protagonizada por dos amigas una de piel negra y una blanca; "Flint", sobre tres mujeres que unen fuerzas para exponer la contaminación del agua en su pueblo; "Simone Biles: coraje para triunfar", película biográfica sobre la vida de la gimnasta norteamericana ganadora de cinco medallas en los Juegos Olímpicos de Río 2016; "Atrapada en el manicomio", sobre la periodista pionera del siglo XIX, Elizabeth Cochran Seaman, quien publicó bajo su pseudónimo Nellie Bly.

Plataforma: Vix- cine y tv.

Día: disponible en cualquier día y horario de forma gratuita por la plataforma.

Programas: especial "3 mujeres mexicanas". Para honrar a las actrices de la Época de Oro del cine mexicano, María Félix, Katy Jurado y Dolores del Río la plataforma tiene las cintas "La Escondida", "El Niño y la Niebla" y "Cárcel de mujeres".

Canal: National Geographic

Día: 8 de marzo a las 21:00 horas.

Película documental: "Frida. Viva la vida".

El filme presenta además de un repaso por la obra de la pintora mexicana, entrevistas exclusivas, documentos de la época y reconstrucciones.

Algunas de las piezas que se presentan son autorretratos junto a Diego Rivera (1931), Las dos Fridas (1939), La columna rota (1944) y El venado herido (1946). Pero no sólo es un vistazo a la artista sino también la tragedia que marcó su vida como contraer poliomielitis a los seis años, ser víctima de un accidente automovilístico a los dieciocho y los dolores que la acompañaron hasta su muerte.

Plataforma: Disney+

Día: cualquiera con suscripción.

Películas: "Especial heroínas Disney". Para los amantes de la animación qué mejor que celebrar a la mujer a través de cinco personajes fuertes cuyas historias de lucha cambiaron sus vidas y las de sus seres cercanos (y seguramente hicieron llorar a más de uno): "Moana", Mérida de la cinta "Valiente", Elsa y Ana de "Frozen 1 y 2", Judy Hopps de "Zootopia" y "Rapunzel" de la cinta "Enredados".