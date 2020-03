Diálogo AMLO-madre de "El Chapo", un acto humanitario: Ramírez Cuéllar

El dirigente provisional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, aseguró que fue una "respuesta humanitaria" y no un espectáculo o un show, el diálogo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la señora Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín "El Chapo" Guzmán, pues el presidente es un gran humanista y lo ha demostrado.

Ramírez respaldó las gestiones que el mandatario realiza para que Loera pueda ver a su hijo, ya que "es un acto humanitario que una mamá pudiera ver a su hijo independientemente de lo que fuera y donde se encuentre. Eso es lo que sucedió ayer en una comunidad del municipio de Badiraguato", Sinaloa.

"La vocación humanitaria del presidente ha sido demostrada en uno y otro evento. Creo que muchas cosas no se pueden compartir, pero lo que no se puede regatear y se tiene que aceptar es esta vocación de un gran humanista como es Andrés Manuel López Obrador", expresó Ramírez Cuéllar en videoconferencia.

A pregunta expresa sobre la postura diferenciada del presidente López Obrador, quien contrario a lo ocurrido ayer en Sinaloa, en enero pasado rechazó, "para no hacer un show, un espectáculo", recibir al poeta Javier Sicilia, quien le planteó un diálogo para atender a las víctimas de la violencia en el país, el líder morenista expuso que Sicilia es un "querido compañero" y víctima.

"Pero bueno aquí (ayer domingo, en Badiraguato) tampoco se vio a ningún delincuente, o sea no es ningún show. Ha habido reuniones y apoyo permanente y solidaridad y apoyo pleno y permanente con las víctimas...ha tenido un acto de mucha humanidad de parte del presidente de la República y creo que su vocación humanitaria siempre se ha presentado en todos los casos", estableció.

Consuelo Loera solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención para que su hijo sea repatriado a nuestro país, porque en su opinión su proceso de extradición a Estados Unidos fue ilegal, creo que recibir su petición "es una respuesta humanitaria. La señora pide que se intervenga para poder visitar a su hijo, independientemente de que haya sido juzgado por las autoridades mexicanas y las norteamericanas".