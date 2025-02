Confrontación por Pensión Alimenticia y Agresión Sexual

La activista y promotora de la Ley Sabina, Diana Luz Vázquez exigió al diputado federal, Ernesto Prieto Gallardo que reconozca a su hija y pague la pensión provisional que debe. La mañana de este miércoles se manifestó en la Cámara de Diputados, donde expuso al legislador y lamentó que se niegue a ejercer su paternidad.

"Es inadmisible que a este legislador también lo señalen de ser un maltratador de mujeres en redes sociales y "no pase nada". Es inadmisible que Morena siga dando cabida a estos representantes. #NingunDeudorAlimentarioAlPoder. Prieto debería estar en la CÁRCEL y no legislando desde la Comisión de Justicia. ¡Hágame el reverendo favor!", escribió la activista.

Diana Luz Vázquez también compartió una fotografía de la demanda presentada en 2021, en donde se le acusa por agresión sexual, actos de violencia, amenazas, incumplimiento del monto de pensión alimenticia y diversos actos de corrupción.

Al decir que el legislador está cometiendo un delito al no pagar lo que le corresponde, explicó que Prieto Gallardo se niega a reconocer a su hija desde 2021. Y desde septiembre de 2024, cuando asumió como diputado federal, debió pagar la parte correspondiente a su salario, pero hasta la fecha no lo hace porque argumenta que "no va a mantener a la mamá" (de la menor).

En la red social X, Ernesto Prieto se defendió y acusó a la activista de orquestar una campaña de odio hacia su persona "haciendo uso de mentiras e imprecisiones para lincharme mediáticamente".

"Lamento mucho que la Sra. Paola Liseth Salazar Guzmán, madre de APSG mienta y se preste a este linchamiento cuando lo que debería", y en otra publicación agregó: "Absurdo, ahora resulta que si alguien te ataca en redes ¿eres culpable? Increíble el cinismo con el que se conducen estos difamadores profesionales como Diana Luz".

Señaló que desde que se presentó la demanda, él ha pagado una pensión de hasta 39 mil pesos al mes: "cantidad que de forma holgada satisface las necesidades materiales de una menor de 4 años... y de la que también ha vivido la Sra. Salazar Guzmán, sin repito yo tener la obligación de mantener a la Sra. Paola Liseth Salazar Guzmán".