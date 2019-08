Dibujan a víctimas de feminicidio para "crear una memoria"

Isadora "N" recuerda que el proyecto "No Estamos Todas", en el cual se crean dibujos sobre víctimas de feminicidio, inició a partir de dos hechos violentos: los asesinatos de Lesvy y de Mara, eventos que la conmovieron e impulsaron a crear esta iniciativa que busca concientizar a la sociedad sobre estos crímenes.

"Estamos creando una memoria", declara la ilustradora en entrevista con EL UNIVERSAL, quien prefiere no revelar su identidad real. Isadora señala que esta colectiva la creó junto con otra de sus compañeras y que los trabajos realizados son diversos en sus procesos de elaboración: algunos están hechos a mano, otros son digitales e incluso hay algunos hechos en óleos y otros son bordados.

Cuenta que la primera ilustración publicada en el perfil de Instagram de No Estamos Todas fue hecha por Laura de León, la cual representa un caso de feminicidio ocurrido en Jalisco, cuya víctima no fue identificada. En este dibujo se percibe a una mujer de cabello café y con el rostro cubierto por tres flores de alcatraz unidas por un sólo tallo, el cual finaliza sobre su pecho formando un corazón.

"Lo que nosotras queremos es honrar su memoria y recordarlas de la manera en que nos gustaría ser recordadas o en que nos gustaría que un ser querido fuera recordado", dice la iniciadora del proyecto antes de advertir que "esto es hablar de un feminicidio desde una perspectiva diferente: desde la memoria y la dignidad", señala.

Añade que la creación de un dibujo es una experiencia fuerte y dolorosa, pues "siempre esperamos que sea la última ilustración que hacemos y que esta protesta algún día se termine, pero la realidad muestra que está muy lejos de esto", lamenta.

El proyecto, de acuerdo con Isadora "N", se basa principalmente en el mapa de feminicidios creado por María Salguero en la plataforma de Google Maps, en el cual se ubican los sitios donde ocurrieron asesinatos de mujeres reportados por la prensa en los años 2016, 2017, 2018 y los que van del 2019.

En breve entrevista con El Gran Diario de México, Salguero comenta que este mapa se actualiza cada cuatro meses. Asimismo, Isadora "N" añade que la colectiva no sólo ha recibido colaboraciones mexicanas, sino que activistas de países como Chile, Costa Rica y Turquía también han participado enviando dibujos.

"Somos un memorial que comienza en México, pero la verdad es que no tenemos ninguna delimitación porque estamos en internet", comenta la ilustradora, recalcando que el contacto entre los participantes del proyecto es únicamente a través de la web.

Aunado a esto, la ilustradora expone que para realizar el dibujo buscan que familiares de la víctima a la que quieren representar les brinden características específicas sobre ella, como sus gustos, características físicas o emocionales; esto, para poder plasmarlas en los trazos y los colores que al final conformarán la ilustración.

"Creo que la sororidad es lo mejor que ha salido de este proyecto porque ya nos damos cuenta que somos muchas las mujeres en México que condenamos esta violencia, que somos muchas las personas que creemos que los feminicidios y transfeminicidios no están bien y que estamos cada una, desde nuestra trinchera, alzando la voz", declara.

A pregunta expresa de este medio, la mujer señala que actualmente en la iniciativa participan cerca de 900 personas y que hasta ahora han ilustrado más de 800 historias. Refiere que varios de estos trabajos se han realizado de forma grupal o algunos participantes colaboran con más de un dibujo, y que en algunos han participado hombres.

Isadora "N" explica que las personas que deseen participar en la colectiva pueden ingresar al sitio noestamostodas.com o buscar sus redes sociales en Facebook o Instagram para obtener más información.